“過去最大露出”の前田敦子、写真集公式が“対抗”有吉弘行に感謝 SNS「結構攻めた写真集ですね！」「これがほんまもんやわ」
元AKB48で俳優の前田敦子が2月に発売した写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）の公式Xが21日更新され、お笑い芸人の有吉弘行に感謝した。
【写真】まさに過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子
投稿では「#前田敦子写真集『Beste』#有吉弘行 さん ありがとうございます」と感謝した。写真には、有吉が自身のインスタグラムで公開した“ボンテージ姿”を引用した。
有吉はこの投稿で「前田の写真集が話題って聞いたよ。負けてられないよね」との文言とともに、写真を公開していた。写真集公式の投稿には「結構攻めた写真集ですね！」「これがほんまもんやわ」などユーモアあふれるコメントが寄せられている。
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた前田の写真集。2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で、2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5ヶ月ぶり自身通算4作目の1位を獲得した。
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。
【写真】まさに過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子
投稿では「#前田敦子写真集『Beste』#有吉弘行 さん ありがとうございます」と感謝した。写真には、有吉が自身のインスタグラムで公開した“ボンテージ姿”を引用した。
有吉はこの投稿で「前田の写真集が話題って聞いたよ。負けてられないよね」との文言とともに、写真を公開していた。写真集公式の投稿には「結構攻めた写真集ですね！」「これがほんまもんやわ」などユーモアあふれるコメントが寄せられている。
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。