“過去最大露出”の前田敦子、写真集公式が“対抗”有吉弘行に感謝 SNS「結構攻めた写真集ですね！」「これがほんまもんやわ」

“過去最大露出”の前田敦子、写真集公式が“対抗”有吉弘行に感謝 SNS「結構攻めた写真集ですね！」「これがほんまもんやわ」