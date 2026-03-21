歌手和田アキ子（75）が21日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月11日、40年続いたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が、TBSを系列とするネットワークJNNによる「JNN特別功労賞」を受賞した話題についてあらためて触れた。

アシスタント垣花正が今週放送の投書テーマについて「とっても緊張しましたということで募集しています」と告げると「アッコさんは『アッコにおまかせ』など長年に渡る功績からJNNネットワーク協議会で個人では2度目となる特別功労賞を受賞されました」と紹介。和田は「そうなんですよ。いただきました、ありがとうございます」とマイクに向かって神妙にあいさつをした。

垣花は「先週の放送（14日）でそのときの様子をお話してくださいましたが、そのときのおごそかなセレモニーの中で、普通は歌以外のお仕事で緊張することはほとんどないとおっしゃるアッコさんなんですけど、スピーチの時にとっても緊張されたという」と話した。

和田は「だって今までお会いしたことのない、JNN関係のTBS系列の社長さんとか、受賞する若者たち、楽屋みたいなところにその子たちが全員座っていたのに、全員が立って『おはようございまーす』って言ったから、余計に緊張しちゃって」と打ち明けた。

さらに和田は「ではご唱和お願いしまーす、って打ち合わせもしてないんだよ、『アッコに』って言って『おまかせー』って登壇するまで階段が3〜4段あって、ステージから降りてドアのところに行くまでずっと拍手をしてくれた…もう感動だよね。めっちゃうれしかった」と声を震わせた。

垣花は「アッコさんはうれしいでしょうし、もっと言えば自然な拍手だろうな、と。40年ですから、全国ネットで」とリアクション。和田は「ありがたいね。生でやるってあんまりないもんね」と語った。

「アッコにおまかせ！」は今月29日の放送をもって終了することが発表されている。