タレントの“しょこたん”こと中川翔子が、3月19日にXとInstagramを更新した。同投稿では双子の子どもたちとの最新3ショットを披露するも“ほぼ顔出し”ショットの継続に疑問の声が相次いでいる。

「中川さんは『注文してたパスカルの赤ちゃん服？とどいた！弟くん似合うお兄ちゃんはフリンライダー！バースデイの！これを着てディズニーシーのファンタジースプリングス行くのが夢！』のメッセージともに、双子を抱きかかえたショットをアップしました。背景にはディズニーランドのトレードマークであるシンデレラ城のイメージも映っていました」（スポーツ紙記者）

幸せそうなショットであるものの、X上では“例のツッコミ”が相次いでいる。

《生後1ヶ月位までしかSNSに赤ちゃん載せないって言ってなかったっけ？》

《そんなちっこいスタンプじゃなくてちゃんと顔隠してあげればいいのに》

《隠すなら目じゃないんか》

こうした声が寄せられる理由について、芸能ジャーナリストが語る。

「中川さんは2025年9月30日に双子の男児を出産していますが、11月3日にInstagramで《双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました》と記しています。今後は子どもたちの顔出しを行わないと表明していたものの、その後は口元をフルーツのスタンプなどで隠す形でアップを続けており、ほぼ“顔出し”の状態が続いています。そのため疑問の声が止まない状況です」

中川が口元を隠して目元を公開しているのは“親子アピール”と見ることもできそうだ。

「やはり親子だけあって目元は似ているので、中川さんとしてもその点を強調したいようにも見えます。中川さんとしてはSNS発信の反応が欲しいので、顔を隠したくても隠せないのが実情かもしれません。

中川さんは妊娠から出産、子育てまでの日常生活を四コママンガやイラストに記しSNS上で発信してきましたが、こちらはコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』として5月1日に宝島社から発売予定です。今後も子育てに関する情報発信は続けたい意思が感じられますね。親が覚悟を決めて目を出しているのだから、温かく見守ってあげるのがファンではないでしょうか」（同前）

今後も“ほぼ顔出し”に関するツッコミは続きそうだが……。