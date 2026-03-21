◆センバツ第３日 ▽１回戦 専大松戸４―０北照（２１日・甲子園）

１３年ぶり出場で初戦敗退に終わった北照・上林弘樹監督（４６）の長男で、小樽潮陵のエース右腕・遼真（３年）が一塁側アルプススタンドから声援を送った。

父の母校でもある北照が甲子園に出場する度に、現地に足を運んできた。しかし、今年は自身の高校野球ラストシーズン。雪解けが進み、まもなく練習試合が始まる前の貴重な期間だが、「親が甲子園に出て、行けるときは来ていたので今回も。練習は休ませてもらいました」。この日は、小樽潮陵のチアリーディング部も応援団の一員として参加。「小樽が一丸となっている気がする。今大会が終わるまでは北照を応援します」と、１３年ぶりの勝利を願いながら憧れでもあったユニホームに袖を通してメガホンを叩いた。

同じ小樽地区に所属する両校は、２３年秋から７季連続地区予選で対戦中。全て北照が勝利している。上林が高校入学後も全６大会で父が率いる宿敵に敗れており、残りの高校野球生活で対戦の可能性があるのは春、夏の２大会のみ。「北照を倒せるように頑張りたい」。“昨日の友は今日の敵”。小樽潮陵のエースとしてリベンジを誓い、聖地を後にした。