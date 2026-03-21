３月２１日の阪神１１Ｒ・若葉Ｓ（３歳リステッド、芝２０００メートル＝１２頭立て）は、単勝１番人気のマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）が２馬身差の完勝で皐月賞への切符を手に入れた。勝ち時計は１分５８秒５（良）。

最内枠からしっかりと発馬を決めた。前半１０００メートルの通過タイムが１分０秒２のなか、先行馬を見る形で道中は中団を追走。直線は内でギリギリまで追い出しを我慢すると、坂の手前で外へ切り替えて一気に抜け出した。横山和生騎手は「どんな勝ち方をしてくれるか楽しみにしていた。完勝でしたね。強かったです」と笑顔を見せた。

前走の京成杯は先行し、タイム差なしの２着。全５戦を終え、連対率は１００％だ。「馬の成長もあるけど、最初の２戦を大事に（横山典弘騎手に）乗ってもらったことで、（精神面の）難しさが取れつつ、丸くなっている」と鞍上は手応えを深めた。

野中調教師は「古馬になったらもっと良くなる馬。中３週ですし、賞金や馬の状態、精神面を見ながら、相談して決めたいと思います」と来週いっぱいをめどに、皐月賞への出走を判断することを明かした。