「Sports From USA」――今回は「ユバルディが生んだメジャーリーガー」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「ユバルディが生んだメジャーリーガー」。

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私は2022年8月31日のこの連載「Sports From USA」で、その年の5月に起こった米テキサス州ユバルディのロブ小学校の銃撃事件を取り上げた。児童19人、教員2人が殺された。ユバルディは、人口約1万5000人の小さな街で、サンアントニオから西に130キロほど離れたところにある。この小さな街では、銃撃事件の起こった年も、リトルリーグのオールスター戦が開催されることになっていたのだが、あまりにも悲惨な事件に、開催するかどうかについて大人は悩んだ。悩んだ上で開催した。殺されなかった子どもの親のなかには罪悪感に苦しむ人もいた。子どもたちはプレーすることを必要としていたという声もあった。そんな葛藤をレポートした。

メッツにブルックス・レイリーという左腕の中継ぎ投手がいる。1988年6月生まれの37歳。日本ではよほどのメジャー通にしか知られていない選手かもしれない。彼の出身地はテキサス州サンアントニオとなっているが、育ったのは大惨事が起こったユバルディである。事件のあった小学校に通っていた。そして、ユバルディ高校からテキサスA＆M大に進み、2009年にカブスから6巡目で指名された。2012年にカブスからメジャーデビューを果たすもメジャーで生き残ることができず、数球団を転々とした後に、2014年にエンゼルスからリリースされた。その後、韓国のプロ野球KBOのロッテで5シーズンにわたってプレーし、2020年にメジャーリーグに復帰を果たした。

事件が起きたとき、レイリーはレイズに所属していた。ホームでの試合を控えて準備しているところで最悪のニュースを耳にした。翌日、タンパベイタイムズ紙のマーク・トプキン記者の取材にこのように答えている。「まさに悲劇。あそこで育ち、あの学校に通った身としては、胸に迫るものがある。自分にも幼い子どもがいるので、ただただその家族たちのことを思う。彼らのために祈る。彼らと共にあり続ける」。ユバルディには、家族も、きょうだいも、住んでいた。

わたしは、今年のキャンプが始まった直後、レイリーに取材を申し込んだ。「悲しい事件の話を振り返ってもらわなくてもかまわない。ユバルディという街の子どもの野球がどういうものかを教えてくれないか」。

レイリーは快諾してくれた。

人口1万5000人の街からメジャーリーガーまでも輩出できるワケ

「テキサスではオールスターチームみたいなものがたくさんあるんだ。だから少なくとも僕が育った頃は、選抜チームやトラベルチーム（競技志向が強く同じレベルのチームと対戦するために遠征する）みたいなものより、コミュニティが重視されていた。すごく良いコミュニティのリーグがあったんだ。僕の高校のチームは16〜18人いた選手のうち、14人か15人が、大学野球のディビジョン1やカレッジ野球、ジュニアカレッジ野球などの何らかの次のレベルの野球に進んだ。僕らはリトルリーグから高校まで、たぶん、9年間かな、一緒にプレーしてきた」

ユバルディでは、多くの子どもが地域のリーグに加盟するチームでプレーをする。シーズン終了近くにオールスターチームを作って対戦する。競技志向の強いトラベルチームよりも、地域重視であった。また、彼は9年間、ほぼ同じメンバーまでやってきたと話しているが、この背景について補足しておこう。アメリカは日本と違い、公立高校に進学するにあたっては、一般的には選抜試験はないので、小学校時代からの同じ仲間が、そのまま同じ高校に進むことになるからだ。

では、なぜ小さな街から多くの大学野球選手を、さらにはあなたのようなメジャーリーガーまでも輩出できるのか。そう問うと、レイリーはこう答えた。

「僕の父はプロ野球選手だったので、よくコーチをしてくれた。それに僕らは複数のスポーツをこなそうとしていたと思う。全員でアメリカンフットボールをし、全員で陸上競技をし、何人かはバスケットボールもやった。僕らは優れたアスリートになろうとしていたんだ。チームにはホームランを打てるバッターがいたわけではなかった。でも、試合を上手く戦う方法、バントで走者を進める方法を身につけた。投球に関しては常にストライクゾーンで勝負し、堅実な守備を心がけた。こうした多くの要素が勝利につながったと思う。日本の野球も基本に忠実で優れているよね」

レイリーの育った環境は古き良きアメリカの育成方法だといえる。野球一本に絞るのではなく、複数のスポーツを通じて器の大きいアスリートを目指す。その一方で、彼は現代的なエリート養成コースを歩んでいないので、メジャーリーガーとして生き残れるようになるまでには時間がかかったことも認めている。「9歳のとき、僕はチームで一番の選手じゃなかった。15歳のときも、チームで一番ではなかった。自分がそこまで上手くなれるとは思ってなかったんだ。大学でやった後、マイナーリーグを転々とし、KBO（韓国プロ野球）に行くことになった。十分に長くやったことで、本当に上手になる方法を学ぶことができたと思う。でも、18歳や19歳、20歳の早い段階でトップレベルを目指そうとする人もいるんだろうな。ここにいる人（クラブハウスにいるメッツのメジャーリーガー）は遅咲きが多いと思うよ」

父として感じる育成環境の変化「それはアメリカの新しい傾向だ」

レイリーが子どもだった90年代末からゼロ年代と、2026年現在では、アメリカの子どものスポーツ事情変わってきている。最近は、親が子どもにお金をかけないと高いレベルでスポーツできない傾向が強まっているし、大学でプレーするための競争も激しい。このような育成環境の違いは、時代の変化だけでなく、経済的余裕のある世帯が多く住む都市の郊外と大都市から離れた小さな田舎町という違いもあるだろう。彼自身も4人の子を持つ父親として、レイリーはその変化を肌で感じている。

「それはアメリカの新しい傾向だと思うね。僕には子どもが4人いて、彼らのスポーツ環境がいかに競争的であるかは見ているんだ。8歳の娘はサッカーをやっている。運動能力は高いのだけれど、チームで一番うまい選手というわけではない。家でも少しやっているけど、8歳でサッカーが仕事みたいに感じたら一生続けられないと思う。僕にとって野球は義務付けられたものではないし、今でもユニフォームを着る瞬間が好きなんだ。多くの選手が燃え尽きてしまう。僕は韓国でもプレーしたし、（KBO時代に）日本でキャンプをやったことがある。朝・昼・夜の練習は成長につながることもあるけれど、精神的に打ちのめされることもある」。レイリーはアメリカだけの話をしているのではない。日本でキャンプをした経験があり、韓国プロ野球でも5年間プレーした。複数の国での経験をもとに、仕事のように、長い時間、野球にだけエネルギーを注ぐことの負の側面を語っているのだ。

テキサス州サンアントニオから130キロ離れたユバルディには、少年期からのエリート養成コースではなく、古き良きアメリカの育成スタイルがあった。レイリーの少年時代と20年後のユバルディの少年野球は全く同じではないだろう。けれども、彼のひとつひとつの話を組み合わせていくと、小学校の校舎で21人もの命が瞬時に奪われた銃撃事件のあと、リトルリーグのオールスター戦を例年通りに開催することが、地域の癒しになるという意見が出たのも理解できる。

最後に野球はユバルディというコミュニティを再びひとつにし、傷をいやすことに貢献したと思うかと聞いた。

「確かに、野球はどんな地域でも人々を結びつけるものだと思うが、特にあの僕らの地域ではそうだったと思うんだ」



（谷口 輝世子 / Kiyoko Taniguchi）



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。