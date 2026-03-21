ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 藤枝ＭＹＦＣ アウェーで福島ユナイテッドＦＣ相手に辛くもＰ… 藤枝ＭＹＦＣ アウェーで福島ユナイテッドＦＣ相手に辛くもＰＫ戦で勝利 槙野監督の下4連勝飾る（静岡） 藤枝ＭＹＦＣ アウェーで福島ユナイテッドＦＣ相手に辛くもＰＫ戦で勝利 槙野監督の下4連勝飾る（静岡） 2026年3月21日 16時28分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第7節福島ユナイテッドFC 3-3(PK3-5) 藤枝MYFC（とうほう・みんなのスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福島ユナイテッドFCに加入した三浦知良選手が御前崎市でキャンプイン（静岡・御前崎市） 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 【Jリーグ】シーズン開幕へ県勢始動｢藤枝MYFC｣に続き｢清水エスパルス｣新体制発表…新指揮官の決意は(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 生花, 商店街, 明大前, 徳島, マンション, 大阪, 訪問介護, 埼玉, 京王線