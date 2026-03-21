１９日の日米首脳会談では緊迫化するイラン情勢や対米投資、対中政策などを巡り率直な意見が交わされた。

高市氏「国際的な電力需要が急速に増大するなか、また、中東情勢を含む現下の状況に照らし、非常に重要だ」

首相は会談後、次世代原子炉「小型モジュール炉」（ＳＭＲ）の建設など、エネルギー分野の投資で合意した意義を強調した。

米国では、足元の電気料金が前年同月から５％前後上昇している。生成ＡＩ（人工知能）の開発や利用などを支えるデータセンターの電力消費が一因とみられており、発電能力の増強が課題となっている。

ただ、日米の計画が思惑通り進むかは不透明だ。世界的な電力需要の拡大を受け、発電所で使われるタービンなどの生産が間に合わない可能性があるためだ。巨額投資を伴う事業が次々に決まっており、採算性を不安視する向きもある。

高市氏「ともに強く豊かになるための話し合いをしたい」

会談冒頭、首相は重要鉱物を巡る協力について言及し、狙いを説明した。半導体や蓄電池の生産に欠かせないレアアース（希土類）や、銅、ニッケルなどは需要拡大が続く。この分野で強い影響力を持つのが中国だ。採掘地の多くで権益を押さえ、レアアースの精錬で８割以上のシェア（占有率）を握る。

中国は、外交関係で摩擦が生じると、レアアースの供給を絞るなど、重要鉱物を外交カードに利用することにためらいがない。

ともに苦い思いをした経験のある日米両政府は今回、鉱山開発や精錬などでの連携を深めることで合意し、「経済的威圧に対処する」と打ち出した。

尾崎官房副長官「（昨年の）関税合意の着実な実施を改めて確認した」

首脳会談では、米国の関税措置も議題に上った。

米政権は先月、「相互関税」の違法判決を受けて新たな追加関税を発動し、近く１５％に引き上げることも表明した。別の法律に基づく関税発動も視野に、日本を含む複数国の事前調査も開始し、産業界では不安が広がっている。

ただ、尾崎氏によると、この日は関税について「詳細なやり取りは大統領との間ではなかった」という。関税は今後も、日本を悩ませる課題として残された。