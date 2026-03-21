テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１８日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。

この日は「本音酒 第２弾 後半戦」。元ＨＫＴ４８・村重杏奈、元ＮＨＫのフリーアナウンサー・中川安奈、Ａマッソ・加納らをゲストに本音トークを繰り広げた。

村重はグラビア撮影の苦労を述懐。「撮影してるときって（カメラマンと）若干、気まずい瞬間あるじゃないですか？（バストが）見えちゃいそう…とか。で、なんとなく見てない振りをされるというか。その感覚が何かこう、うー…ってなっちゃって。だから逆に『脱ぎまーす！』みたいな。（撮影の）入りから元気よく。」と話した。

つづけて「ちょっとこう、（バストが）出ちゃいそう…ってなったら。『すいませーん！はしたないものを…！見たくないですよねー？ごめんなさぁーい！』みたいな」と明かして笑わせた。加納は村重のフランクすぎる振る舞いに「バラエティーやりすぎじゃないですか…？」と突っ込んだ。

森アナは「全然違う！私と」と苦笑。「けっこう、みんな雰囲気を作ってくれるじゃないですか。ロケとかだと、食事をみんなでとるけど。何となくカメラマンさんと隣にさせられたりとかしません？会話した方が（良い表情の）写真が撮れるからみたいなので。あえて、ちょっと暗い雰囲気とかにして、２人の世界で撮るみたいな。そういうタイプのカメラマンさんもいるんです」と話した。

つづけて、森アナは「でも、私も。そんな２人の世界で完全に撮りたいとかいうタイプじゃないから。例えば（バストなどが）見えちゃったとかってときも（満面の笑みで）『なんか失礼いたしました…！』みたいな」と話した。

森アナのポロリ対策を聞いた村重は「可愛い！可愛い！好きになられますよ？」と心配していた。