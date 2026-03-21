犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴

遊ぶことが大好きな犬ですが、全ての犬がおもちゃに興味を示してくれるわけではありません。おもちゃに興味を示さないからといって、ガッカリしなくても大丈夫です。

「買っても全然遊んでくれないから…」と思われるかもしれませんが、もしかすると、おもちゃ選びに失敗してしまっているのかもしれません。

みんなが大好きなおもちゃも、愛犬にとっては退屈なおもちゃである場合もあります。

1.大きな音が鳴ること

犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴は、大きな音が鳴ることです。

犬が口にくわえて噛んだとき、“ピィーッ！！”と大きな音が鳴るおもちゃがありますね。中に“鳴き笛”というものが入っています。

その大きな音に驚き、おもちゃを怖がるようになってしまうことがあります。

犬のおもちゃに鳴き笛が入っているのは、その大きな音“ピィーッ！！”が小動物の鳴き声に似ており、狩猟本能を刺激するからであると言われています。

しかし、全ての犬が狩猟本能を刺激されて喜ぶわけではありませんので、「気持ちが乗らないおもちゃだな…」ということもあるでしょう。

2.硬すぎることまたは柔らかすぎること

犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴は、硬すぎることまたは柔らかすぎることです。

硬いものを噛んで遊ぶことを好む犬と、柔らかいものを噛んで遊ぶことを好む犬がいます。好みの反対のおもちゃであると、満足感が得られず、退屈なおもちゃになってしまいます。

若い犬ほど硬いおもちゃを好む傾向にありますが、硬すぎると顎や歯に大きな負担がかかってしまい、気が乗らないおもちゃになってしまうことがあります。

おもちゃの硬さにも種類がありますので、愛犬が好む硬さはどれくらいなのか、見極めることが大切です。

3.口にくわえづらいこと

犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴は、口にくわえづらいことです。

犬はおもちゃで遊ぶとき、必ずおもちゃを口にくわえます。噛んで遊ぶだけでなく、口にくわえたまま振り回して遊んだり、おもちゃを口にくわえて運んだりします。

大きすぎると口にくわえづらかったり、上手くくわえることができなかったりし、気持ちが乗らないおもちゃになってしまいます。

小さすぎても口にくわえづらいのですが、誤飲の危険性も高まります。安全のためにも、気に入ってもらうためにも、おもちゃの大きさは体格や口の大きさに合ったものを選んであげましょう。

4.新品のニオイが強いこと

犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴は、新品のニオイが強いことです。

買ったばかりの新品のおもちゃには、独特のニオイがありますね。ゴム製のおもちゃであれば、“ゴム臭い”なんて言ったりすることがあるのではないでしょうか。

犬はおもちゃで遊ぶとき、視覚よりも嗅覚を頼りにします。嫌なニオイが付いていると、興味を持たないだけでなく、嫌がってしまうことがあります。

日干しをしてみたり、可能であれば水洗いをしてみたり、新品のニオイが消えてから遊ぶことで、興味を持ってもらえるかもしれません。

犬は飼い主のニオイや自分のニオイがすることに安心しますので、しばらく飼い主のポケットの中に入れていたり、愛犬のケージの中に入れていたりするのもよいかもしれません。

買うときにも、嫌なニオイがしないかどうか、確認してから買うとよいでしょう。

まとめ

犬の気持ちが乗らないおもちゃの特徴を4つ解説しました。

大きな音が鳴ること 硬すぎることまたは柔らかすぎること 口にくわえづらいこと 新品のニオイが強いこと

刺激が強すぎるおもちゃは、好まれる場合もあれば、好まれない場合もあります。おもちゃのサイズやニオイも、犬に好んでもらうための大切な要素です。

ひとつだけでもいいので、愛犬に「大好き！」「楽しい！」と感じてもらえるおもちゃとの出会いがあるといいですね♡