園芸博GREEN×EXPO 2027、前売りチケットの販売スタート - チケットの種類と価格は?
GREEN×EXPO協会は3月19日より、「1日券」「通期パス」「夏パス」といった入場チケットの前売り販売を開始する。GREEN×EXPO 2027チケットサイト、または同協会が契約している販売事業者のWebサイトおよび店頭にて購入することができる。
「GREEN×EXPO 2027」
2027年3月19日〜9月26日にかけて、横浜で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」。入場チケットの種類は、会期中いつでも1回入場できる「1日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」や、7月〜8月にかけて何度も来場できる「夏パス」などがラインアップされている。
入場チケットの種類および価格は下表のとおり。
「GREEN×EXPO 2027」入場チケットの種類・価格
「GREEN×EXPO 2027」紙チケットデザイン
なお、公式チケットサイトでは4月中旬より、記念として手元に残すことができる、ストラップ付の「記念チケット」の販売も予定している。価格は税別1,800円。
「GREEN×EXPO 2027」記念チケット
(C)Expo 2027
「GREEN×EXPO 2027」
2027年3月19日〜9月26日にかけて、横浜で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」。入場チケットの種類は、会期中いつでも1回入場できる「1日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」や、7月〜8月にかけて何度も来場できる「夏パス」などがラインアップされている。
「GREEN×EXPO 2027」入場チケットの種類・価格
「GREEN×EXPO 2027」紙チケットデザイン
なお、公式チケットサイトでは4月中旬より、記念として手元に残すことができる、ストラップ付の「記念チケット」の販売も予定している。価格は税別1,800円。
「GREEN×EXPO 2027」記念チケット
(C)Expo 2027