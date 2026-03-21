ロバート馬場「材料費152円」ちくわ麻婆に反響「ヘルシーだし節約できて最高」「食欲そそる」
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が3月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ちくわを使ったレシピを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】朝番組出演46歳芸人「食欲そそる」材料費152円のちくわ麻婆公開
馬場は「ちくわがここまで化けるとは…『材料費152円！ちくわ麻婆』」というタイトルに「ねじったちくわの隙間に濃厚な麻婆タレが入り込んで激ウマでで、1人前 約152円とお財布に優しいので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」という説明をつけ、動画を投稿。以前紹介した「ちくわ南蛮」「ちくわチリ」のちくわシリーズの第3段として、「ちくわ麻婆」を作る様子を公開している。馬場は、縦に4等分に切ったちくわをねじっって丸い形にし、それをごま油やにんにくなどと炒めた上で、赤味噌や豆板醤などで味付け。照りのある美味しそうな麻婆豆腐を完成させた。また、説明部分には細かい材料なども記載されており、動画を見ながら手軽に作ることができる構成となっている。
この動画は「早速やってみたい」「見てるだけでよだれ出る」「ヘルシーだし節約できて最高」「食欲そそる」「美味しそうすぎる」「意外と手軽でビックリ」「ねじることで味が染み込むの賢い」「次のバリエーション何かな」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】朝番組出演46歳芸人「食欲そそる」材料費152円のちくわ麻婆公開
◆馬場裕之「ちくわ麻婆」披露
馬場は「ちくわがここまで化けるとは…『材料費152円！ちくわ麻婆』」というタイトルに「ねじったちくわの隙間に濃厚な麻婆タレが入り込んで激ウマでで、1人前 約152円とお財布に優しいので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」という説明をつけ、動画を投稿。以前紹介した「ちくわ南蛮」「ちくわチリ」のちくわシリーズの第3段として、「ちくわ麻婆」を作る様子を公開している。馬場は、縦に4等分に切ったちくわをねじっって丸い形にし、それをごま油やにんにくなどと炒めた上で、赤味噌や豆板醤などで味付け。照りのある美味しそうな麻婆豆腐を完成させた。また、説明部分には細かい材料なども記載されており、動画を見ながら手軽に作ることができる構成となっている。
◆ロバート馬場の動画に反響
この動画は「早速やってみたい」「見てるだけでよだれ出る」「ヘルシーだし節約できて最高」「食欲そそる」「美味しそうすぎる」「意外と手軽でビックリ」「ねじることで味が染み込むの賢い」「次のバリエーション何かな」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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