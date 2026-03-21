「今日好き」Bao、ヘアカットでイメチェン「爽やか」「短めも似合う」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたBao（バオ）が3月20日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身イケメン「爽やか」ヘアカットで新ヘアに
Baoは「髪切りました」と、ヘアカットしたことを報告。続けて「カモミールティー」とつづり、カフェで温かい飲み物を手にする姿を複数枚投稿した。全体をすっきりと短くしたヘアスタイルで、柔らかな表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「爽やか」「短めも似合う」「イケメンがさらにイケメンに」「その雰囲気めちゃいい」「可愛さが増してる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。バオは「卒業編2024inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身イケメン「爽やか」ヘアカットで新ヘアに
◆Bao、新ヘアスタイル披露
Baoは「髪切りました」と、ヘアカットしたことを報告。続けて「カモミールティー」とつづり、カフェで温かい飲み物を手にする姿を複数枚投稿した。全体をすっきりと短くしたヘアスタイルで、柔らかな表情を見せている。
◆Baoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「爽やか」「短めも似合う」「イケメンがさらにイケメンに」「その雰囲気めちゃいい」「可愛さが増してる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。バオは「卒業編2024inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
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