「仕事がつらいから結婚したい」29歳派遣OLの誤算。“専業主婦”への男性の反応がシビアすぎた
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。
現代でも「専業主婦になりたい」という女性は少なくありません。昭和時代なら「家庭を守る」志向は結婚のプラスに働いたでしょうが、現在ではまったく事情が変わっています。今回は、その実例と理由をご紹介します。
◆専業主婦になりたい女性は、いまも結構いる
ご相談に来た美玖さん（仮名・29歳／派遣社員）は30歳までに結婚したいという希望をお持ちでした。
でも、結婚した夫婦の交際期間は平均4年ほど。スピード婚と呼ばれる夫婦でも、出会ってから入籍まで半年ぐらいはかかります。美玖さんは、すでに29歳数カ月にして彼氏もいないので、「30歳までに結婚するのは厳しい」と伝えました。
彼女は、驚いたようでした。
美玖さん「じゃあ、30歳までに結婚前提で付き合える彼氏を作りたいです」
菊乃「これなら少しは現実的かも。結婚前提の彼氏を作るなら結婚相談所が一番効率的ですよ」
美玖さん「結婚相談所にします」
菊乃「どんな結婚生活が理想でしょうか？」
美玖さん「結婚したらすぐ仕事を辞めて専業主婦になりたいから、相手は、太っていたりしてもいいけど年収は高い人がいいかな」
菊乃「高いって具体的にどれぐらい？」
美玖さん「う〜ん。700万円ぐらい？」
菊乃「失礼ですが美玖さんの年収は今どれぐらい？」
美玖さん「270万円」
2021年の出生動向調査（国立社会保障人口問題研究所）によると、女性で専業主婦が理想だという人は13.8％＝7人に1人ほど存在します。
◆相手に専業主婦を望む独身男性は、たった6.8%
ところが、同じ調査で「独身男性がパートナーに望む結婚後のライフコース」を見ると、専業主婦を希望する男性はたった6.8％しかいません。
専業主婦希望の独身男性の割合はずっと減少傾向で、1987年には約40％もいたのが、2021年に6.8％まで激減したのです。
男性がパートナーに最も望むのは、「両立コース＝結婚し子どもを持つが仕事も続ける」で39.4％です。次いで、「再就職コース＝結婚や出産で退職するが、子育て後に再就職」が29.0％。
物価上昇の影響があり、相対的に生活が苦しくなっている2026年現在だと、専業主婦を希望する男性はもっと少ないでしょう。いたとしても、転勤がある仕事とかそんな男性ではないでしょうか。
つまり、女性が専業主婦を望んでも、男性側が「働いてくれなきゃ無理」と思っているのが現実なのです。
◆専業主婦希望を隠して婚活するのは危ない
美玖さんには専業主婦希望の男性がそれだけ少ないことは伝えました。婚活男性からは、知り合った女性から、仕事を辞めたいような発言をされて「専業主婦希望なんだろうな」と思って関わるのをやめた、という話はよく聞きます。
「別に、結婚してから仕事を辞めればいいんじゃないですか？ 結婚前に言わなきゃダメなんですか？」
と、美玖さんは驚くことを言います。
菊乃「そんなことしたら、相手から離婚されるかもしれないですよ。結婚相談所だと、結婚観はある程度はすり合わせて成婚退会するし、後から言うのはマナー違反かな」
美玖さん「仕事辞めたから離婚っていうような男は嫌ですね」
菊乃「相手からしたら、結婚して突然仕事を辞められたら、ダマされたって感じますよ。今は共働きがスタンダードなので、子どもができたタイミングなどで退職する女性は今も多いですけど、入籍してすぐ辞めるとか、専業主婦希望を隠して結婚するとかは、トラブルになりやすいですよ」
美玖さん「そうなんですか」
現代でも「専業主婦になりたい」という女性は少なくありません。昭和時代なら「家庭を守る」志向は結婚のプラスに働いたでしょうが、現在ではまったく事情が変わっています。今回は、その実例と理由をご紹介します。
ご相談に来た美玖さん（仮名・29歳／派遣社員）は30歳までに結婚したいという希望をお持ちでした。
でも、結婚した夫婦の交際期間は平均4年ほど。スピード婚と呼ばれる夫婦でも、出会ってから入籍まで半年ぐらいはかかります。美玖さんは、すでに29歳数カ月にして彼氏もいないので、「30歳までに結婚するのは厳しい」と伝えました。
彼女は、驚いたようでした。
美玖さん「じゃあ、30歳までに結婚前提で付き合える彼氏を作りたいです」
菊乃「これなら少しは現実的かも。結婚前提の彼氏を作るなら結婚相談所が一番効率的ですよ」
美玖さん「結婚相談所にします」
菊乃「どんな結婚生活が理想でしょうか？」
美玖さん「結婚したらすぐ仕事を辞めて専業主婦になりたいから、相手は、太っていたりしてもいいけど年収は高い人がいいかな」
菊乃「高いって具体的にどれぐらい？」
美玖さん「う〜ん。700万円ぐらい？」
菊乃「失礼ですが美玖さんの年収は今どれぐらい？」
美玖さん「270万円」
2021年の出生動向調査（国立社会保障人口問題研究所）によると、女性で専業主婦が理想だという人は13.8％＝7人に1人ほど存在します。
◆相手に専業主婦を望む独身男性は、たった6.8%
ところが、同じ調査で「独身男性がパートナーに望む結婚後のライフコース」を見ると、専業主婦を希望する男性はたった6.8％しかいません。
専業主婦希望の独身男性の割合はずっと減少傾向で、1987年には約40％もいたのが、2021年に6.8％まで激減したのです。
男性がパートナーに最も望むのは、「両立コース＝結婚し子どもを持つが仕事も続ける」で39.4％です。次いで、「再就職コース＝結婚や出産で退職するが、子育て後に再就職」が29.0％。
物価上昇の影響があり、相対的に生活が苦しくなっている2026年現在だと、専業主婦を希望する男性はもっと少ないでしょう。いたとしても、転勤がある仕事とかそんな男性ではないでしょうか。
つまり、女性が専業主婦を望んでも、男性側が「働いてくれなきゃ無理」と思っているのが現実なのです。
◆専業主婦希望を隠して婚活するのは危ない
美玖さんには専業主婦希望の男性がそれだけ少ないことは伝えました。婚活男性からは、知り合った女性から、仕事を辞めたいような発言をされて「専業主婦希望なんだろうな」と思って関わるのをやめた、という話はよく聞きます。
「別に、結婚してから仕事を辞めればいいんじゃないですか？ 結婚前に言わなきゃダメなんですか？」
と、美玖さんは驚くことを言います。
菊乃「そんなことしたら、相手から離婚されるかもしれないですよ。結婚相談所だと、結婚観はある程度はすり合わせて成婚退会するし、後から言うのはマナー違反かな」
美玖さん「仕事辞めたから離婚っていうような男は嫌ですね」
菊乃「相手からしたら、結婚して突然仕事を辞められたら、ダマされたって感じますよ。今は共働きがスタンダードなので、子どもができたタイミングなどで退職する女性は今も多いですけど、入籍してすぐ辞めるとか、専業主婦希望を隠して結婚するとかは、トラブルになりやすいですよ」
美玖さん「そうなんですか」