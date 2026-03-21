洗面所が一気に整う！ 無印良品の190円“綿棒ケース”、複数使いで朝のストレスも激減｜無印良品週間に買いたいもの
引き出しの中をきれいに整えても、意外とそれを維持するのが難しかったりしますよね。見た目は整っていても使い勝手が悪いと結局しばらくしてぐちゃぐちゃになってしまうことも……。
我が家の洗面所収納がまさにそうで、綿棒やコンタクトレンズ、歯間ブラシなどの所在がどうも定まらず、気付けば“ただ押し込んだだけ”という状態に。どうにかしたい、と思いつつなかなか良い収納アイテムに出会えていなかったのですが、ついに無印良品で見つけました！
◆サイズも深さも理想的！ 無印良品の綿棒ケース
「再生ポリプロピレン入りコットン 綿棒ケース 蓋付」（税込190円）は、過去に販売していてファンが多かったものの一度廃盤になってしまったアイテム。去年9月から再販され、SNSでは喜びの声を多数見かけます。
真ん中に仕切りがついていて、コットンと綿棒など異なる2種類のアイテムを一緒に収納することができます。
約幅107×奥行72×高さ91mm。商品名に入っている通り、まさに綿棒の収納にぴったりな高さです。詰め替えてみたところ、1つの仕切り部に130本ほど入りました。
綿棒などの衛生商品は埃が気になるため、蓋付きなのも嬉しいポイント！
複数のケースをスタッキングすることも可能です。
◆まずは我が家の悲惨な洗面所収納を紹介します
最初はきれいに整えていた我が家の洗面所収納ですが、最近は引き出しの中がひどいことになっていました。
元々使っている収納ケース横の隙間部分に、コンタクトの箱がぴったり収まるため箱のまま使っています。箱のフタ部分を毎回ちぎって使っていて見た目が悪いのですが、見て見ぬふりをしてきました。さらに箱に高さがないため埋もれてしまい、コンタクトが取り出しづらいのも気になっていました。
綿棒は詰め替えず買った時のケースのまま置いているのですが、円柱状のケースは四角い引き出しの中ではなんとなく収まりが悪く、どうしてもデッドスペースが生まれてしまいます。
元々は収納ケースの1つの部屋へと詰め替えていたデンタルフロスは、やはり蓋のないところへの詰め替えが衛生面で気になり、結局購入時のパッケージのまま使っています。パッケージのジッパーを毎回開けて取り出すのも不便……。
娘と一緒に使っていて出番の多いコットンも所在が定まっておらず、箱のままただ引き出しに入れているだけの状態になっています。
◆190円の収納ケースで、雑然とした引き出し内がすっきり！
「再生ポリプロピレン入りコットン 綿棒ケース 蓋付」を2つ買ってきて設置してみました。
コンタクトやコットンの箱、デンタルフロスの袋がなくなって引き出しの中がすっきりと見やすくなったどころか、スペースに余裕ができて他アイテムの収納も可能に！ もう1つ同じケースを買って3つ並べて使うこともできそうです。
4カ所の収納部には、綿棒・コットン・コンタクト・デンタルフロスを入れました。筆者はコンタクトが左右同じ度数ですが、左右で違う場合には1つのケースに右用・左用とまとめて便利に収納している人も多いよう。
1つ190円と、気兼ねなく複数買いができる価格も◎。洗面所だけでなく、デスク周りやキッチンなどさまざまなシーンでの整理に役立ちそうです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
我が家の洗面所収納がまさにそうで、綿棒やコンタクトレンズ、歯間ブラシなどの所在がどうも定まらず、気付けば“ただ押し込んだだけ”という状態に。どうにかしたい、と思いつつなかなか良い収納アイテムに出会えていなかったのですが、ついに無印良品で見つけました！
「再生ポリプロピレン入りコットン 綿棒ケース 蓋付」（税込190円）は、過去に販売していてファンが多かったものの一度廃盤になってしまったアイテム。去年9月から再販され、SNSでは喜びの声を多数見かけます。
真ん中に仕切りがついていて、コットンと綿棒など異なる2種類のアイテムを一緒に収納することができます。
約幅107×奥行72×高さ91mm。商品名に入っている通り、まさに綿棒の収納にぴったりな高さです。詰め替えてみたところ、1つの仕切り部に130本ほど入りました。
綿棒などの衛生商品は埃が気になるため、蓋付きなのも嬉しいポイント！
複数のケースをスタッキングすることも可能です。
◆まずは我が家の悲惨な洗面所収納を紹介します
最初はきれいに整えていた我が家の洗面所収納ですが、最近は引き出しの中がひどいことになっていました。
元々使っている収納ケース横の隙間部分に、コンタクトの箱がぴったり収まるため箱のまま使っています。箱のフタ部分を毎回ちぎって使っていて見た目が悪いのですが、見て見ぬふりをしてきました。さらに箱に高さがないため埋もれてしまい、コンタクトが取り出しづらいのも気になっていました。
綿棒は詰め替えず買った時のケースのまま置いているのですが、円柱状のケースは四角い引き出しの中ではなんとなく収まりが悪く、どうしてもデッドスペースが生まれてしまいます。
元々は収納ケースの1つの部屋へと詰め替えていたデンタルフロスは、やはり蓋のないところへの詰め替えが衛生面で気になり、結局購入時のパッケージのまま使っています。パッケージのジッパーを毎回開けて取り出すのも不便……。
娘と一緒に使っていて出番の多いコットンも所在が定まっておらず、箱のままただ引き出しに入れているだけの状態になっています。
◆190円の収納ケースで、雑然とした引き出し内がすっきり！
「再生ポリプロピレン入りコットン 綿棒ケース 蓋付」を2つ買ってきて設置してみました。
コンタクトやコットンの箱、デンタルフロスの袋がなくなって引き出しの中がすっきりと見やすくなったどころか、スペースに余裕ができて他アイテムの収納も可能に！ もう1つ同じケースを買って3つ並べて使うこともできそうです。
4カ所の収納部には、綿棒・コットン・コンタクト・デンタルフロスを入れました。筆者はコンタクトが左右同じ度数ですが、左右で違う場合には1つのケースに右用・左用とまとめて便利に収納している人も多いよう。
1つ190円と、気兼ねなく複数買いができる価格も◎。洗面所だけでなく、デスク周りやキッチンなどさまざまなシーンでの整理に役立ちそうです。
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2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。