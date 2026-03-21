「最大61%還元」も…知ってる人だけ得をする「dカード×タッチ決済」の“お得すぎる活用術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆「dカード×タッチ決済」で還元率を上げる方法
今回、ご紹介するのはdカード・dポイントについてのキャンペーンです。dカードやdポイントは、ドコモユーザー以外でもお得に貯めることができます。
まずはdカードのキャンペーンについてです。現在、期間中にdカードVisaを1回1,000円（税込）以上支払うと、30％キャッシュバックキャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は4月30日（木）23時59分まで。
dカードVisaをApple Payに設定して利用するとキャンペーン対象となります。Apple PayはVisaのタッチ決済とiDの両方が利用できますが、iDはキャンペーン対象外です。
Visaのタッチ決済は端末にかざすだけで決済でき、よりスムーズに利用できます。さらにタッチ決済可能なVisa加盟店はかなりのスピードで広まっているので、全国的に汎用性が高まっているといえるでしょう。
キャッシュバック上限は1,500円なので、5,000円までの支払いがキャンペーン対象となります。ここ最近のキャンペーンの中では還元上限が高く、対象店舗や対象商品が指定されていないので、いつにも増してお得です。なお、1回1,000円（税込）以上の支払いなら鉄道、バス、船などへのタッチ乗車に関してもキャッシュバックされます。
このキャンペーンへのエントリーは必要ありませんが、以前ご紹介したVisa割の事前登録は必要です。支払いの前に登録をお済ませください。
◆対象店舗なら「最大45％還元」も実現
さらに対象店舗限定で「スマホのVisaのタッチ決済をすると15％キャッシュバックキャンペーン」が同時に開催されています。
キャンペーン期間は同じく4月30日（木）まで。こちらはdカードである必要はありません。
対象店舗は松屋や日高屋、ドトールなどです。
これらの店舗でVisaのタッチ決済をすると15％キャッシュバックで、さらにそれがdカードだったら45％キャッシュバックということになります。
◆マツキヨ・ココカラで花王商品が実質21％還元に
マツモトキヨシグループ、またはココカラファイングループでは、dポイントのキャンペーンが開催中です。dポイントカードを提示して花王商品を1回で1,000円（税込）以上購入すると+20％還元されます。
マツキヨココカラでは通常100円（税抜）につき1ポイント貯まるので、約21％還元ということになります。還元上限は3,000ポイントです。
キャンペーン期間は3月31日（火）まで。エントリー必須のキャンペーンなのでお気をつけください。
◆キャンペーン併用で最大61％還元も可能！
さらにdポイントカードを提示して、花王商品のビオレの対象商品を1回で1,000円（税込）以上購入すると+10％還元されるキャンペーンも同時に開催中です。キャンペーン期間は同じく3月31日（火）までです。なお、こちらのキャンペーンはエントリーの必要はありません。
キャンペーンの併用ができるので、上記のキャンペーンと併用すると、ビオレの対象商品を購入すれば約31％還元ということになります。
そして、どちらのキャンペーンもdポイントカードの提示のみが条件で、支払い方法に制限はありません。そのためdカードのVisaのタッチ決済を利用すれば、さらに30％還元されるということになります。
つまり、マツモトキヨシグループまたはココカラファイングループで花王商品をdカードで1,000円（税込）以上購入すると約51％還元、それがビオレ商品だったら約61％還元になるというわけです。
還元されるポイントはdポイント（期間・用途限定）です。有効期限は進呈日から62日と短いので、気づいたらポイント失効していたなんてこともあり得ます。ポイントが進呈されたらdポイント加盟店やd払いですぐに利用してしまいましょう。
必要なものがある場合はキャンペーンを利用してお得に買い物してみてはいかがでしょうか。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆「dカード×タッチ決済」で還元率を上げる方法
今回、ご紹介するのはdカード・dポイントについてのキャンペーンです。dカードやdポイントは、ドコモユーザー以外でもお得に貯めることができます。
dカードVisaをApple Payに設定して利用するとキャンペーン対象となります。Apple PayはVisaのタッチ決済とiDの両方が利用できますが、iDはキャンペーン対象外です。
Visaのタッチ決済は端末にかざすだけで決済でき、よりスムーズに利用できます。さらにタッチ決済可能なVisa加盟店はかなりのスピードで広まっているので、全国的に汎用性が高まっているといえるでしょう。
キャッシュバック上限は1,500円なので、5,000円までの支払いがキャンペーン対象となります。ここ最近のキャンペーンの中では還元上限が高く、対象店舗や対象商品が指定されていないので、いつにも増してお得です。なお、1回1,000円（税込）以上の支払いなら鉄道、バス、船などへのタッチ乗車に関してもキャッシュバックされます。
このキャンペーンへのエントリーは必要ありませんが、以前ご紹介したVisa割の事前登録は必要です。支払いの前に登録をお済ませください。
◆対象店舗なら「最大45％還元」も実現
さらに対象店舗限定で「スマホのVisaのタッチ決済をすると15％キャッシュバックキャンペーン」が同時に開催されています。
キャンペーン期間は同じく4月30日（木）まで。こちらはdカードである必要はありません。
対象店舗は松屋や日高屋、ドトールなどです。
これらの店舗でVisaのタッチ決済をすると15％キャッシュバックで、さらにそれがdカードだったら45％キャッシュバックということになります。
◆マツキヨ・ココカラで花王商品が実質21％還元に
マツモトキヨシグループ、またはココカラファイングループでは、dポイントのキャンペーンが開催中です。dポイントカードを提示して花王商品を1回で1,000円（税込）以上購入すると+20％還元されます。
マツキヨココカラでは通常100円（税抜）につき1ポイント貯まるので、約21％還元ということになります。還元上限は3,000ポイントです。
キャンペーン期間は3月31日（火）まで。エントリー必須のキャンペーンなのでお気をつけください。
◆キャンペーン併用で最大61％還元も可能！
さらにdポイントカードを提示して、花王商品のビオレの対象商品を1回で1,000円（税込）以上購入すると+10％還元されるキャンペーンも同時に開催中です。キャンペーン期間は同じく3月31日（火）までです。なお、こちらのキャンペーンはエントリーの必要はありません。
キャンペーンの併用ができるので、上記のキャンペーンと併用すると、ビオレの対象商品を購入すれば約31％還元ということになります。
そして、どちらのキャンペーンもdポイントカードの提示のみが条件で、支払い方法に制限はありません。そのためdカードのVisaのタッチ決済を利用すれば、さらに30％還元されるということになります。
つまり、マツモトキヨシグループまたはココカラファイングループで花王商品をdカードで1,000円（税込）以上購入すると約51％還元、それがビオレ商品だったら約61％還元になるというわけです。
還元されるポイントはdポイント（期間・用途限定）です。有効期限は進呈日から62日と短いので、気づいたらポイント失効していたなんてこともあり得ます。ポイントが進呈されたらdポイント加盟店やd払いですぐに利用してしまいましょう。
必要なものがある場合はキャンペーンを利用してお得に買い物してみてはいかがでしょうか。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）