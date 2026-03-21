「回復の過程では、特に移動面で困難を伴いました。今も長距離を歩くことはできません」──昨年3月、ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れて血まみれになった状態で発見されたウクライナ国籍のインフルエンサーであるマリア・コバルチュクさん（21、＠mariia.kovalchuuk）。 血まみれになる前に、彼女が参加していたのは"人身売買パーティー"ではないかと指摘されており、昨年5月に日本のSNSで話題となった"ドバイヤギ案件"と呼ばれる海外出稼ぎ案件の1つだと見られる。NEWSポストセブンの取材にマリアさんが応じた。【第3回／全3回。第1回から読む】

【写真】ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れ血まみれになった状態で発見されたマリアさん、現在の姿

マリアさんが重傷を負った状態で発見されたのは、2025年3月12日（現地時間、以下同）。すぐに病院へ搬送され、複数回の手術を受けたのち、5日間、人工呼吸器を使いながら命を繋いだという。

第2回で報じたように、彼女が大怪我を負ったのはドバイのホテルで開催された"パーティー"でのことだった。露メディア「Ostorozhno Media」の取材によると、ロシア実業家の息子（19＝当時）に「プライベートジェットで（次に訪れる予定だった）タイまで連れて行くよ」と誘われたパーティーで、参加者の男性たちに襲われたという。

NEWSポストセブンの取材に対し、マリアさんはこう語る。

「（治療のため）合計10回の手術を受けました。寝たきり状態が4か月続き、その後、長いリハビリ期間を経て車椅子生活に移行しました」（マリア・コバルチュクさん）

現地メディアによると、マリアさんの回復には数百万ドルの治療費がかかったと見られている。その高額な治療費は、ドバイ当局が負担したという。ただし、条件として「ドバイ当局の印象を貶める発言はしない」ことを約束したとのことだ。

湾岸諸国の社会情勢に詳しいジャーナリストが語る。

「被害者家族は、ドバイ当局が初期の報告で『一人で立ち入り禁止区域に侵入し、高所から落下したことによる重傷』と声明を出したことに、異議を唱えていました。治療費をめぐる取引は、いわば"解決金"的な側面があるとの見方もあります。

また、現場の監視カメラ映像は『3か月の保存期間』が過ぎたため残っておらず、事件から4か月後に回復したマリアさんの証言を証明する手段はないとのことで、はっきりわかっていることは多くありません」

「今も左足に問題がある」

ドバイの路上で発見されてから1年。マリアさんは現在、リハビリに励みながらインスタグラムでの活動を再開している。「インスタグラムが主な収入源なので、フォロワーのサポートがとても大切なんです」と話すマリアさんは、一見、順調に回復しているようでもあるが、いまだ生活には困難を抱えているという。マリアさんが語る。

「いまは松葉杖を使用して生活しています。左足に問題があり、11回目の手術が必要になるかもしれないんです。しかも手術後は歩行が難しくなる可能性がある。それは避けたいので、カルシウム不足をビタミンで補い、理学療法にも取り組んでいます」（マリア・コバルチュクさん）

意識を取り戻した直後、自分の状況が理解できない『現実感喪失（デリアリゼーション）』状態にあり、強い恐怖に苦しんだというマリアさんは、身体的・心理的に困難な時期を経て、人生の再起を図っている最中だ。新たな目標は"メイクアップアーティスト"の道だという。

「現在はパリでメイクアップの勉強と仕事をしています。新しいテクニックを学び、モデルを使った実務経験を積むために、パリのファッションウィークに参加しました。また、メイクアップアーティストとしてファッションショーにも携わりました」（同）

「SNSでは誹謗中傷にもさらされたが、同じように苦しんでいる人を励ましたい」という思いで発信を続けているマリアさん。自身のインスタグラムのプロフィール欄に記した「生きることと信じることを再び学んでいる」という言葉の通り、前を向いて生きているようだ。

（了。第1回から読む）

マリア・コバルチュク（Мария Ковальчук）

Instagram：＠mariia.kovalchuuk