ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ジュビロ磐田ホームでＲＢ大宮アルディージャにゲӦ… ジュビロ磐田ホームでＲＢ大宮アルディージャにゲーム支配され完敗（静岡） ジュビロ磐田ホームでＲＢ大宮アルディージャにゲーム支配され完敗（静岡） 2026年3月21日 16時13分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第7節ジュビロ磐田 1-4 RB大宮アルディージャ（ヤマハスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 「勝負に徹して、一つずつ」指揮官交代のジュビロ磐田 J1昇格へ正念場のアウェー甲府戦 連敗脱出なるか（静岡） 【J2】ジュビロ磐田･安間貴義 新監督が就任…チーム立て直しへ決意｢自動昇格諦める必要ない｣初陣は10月4日(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 仏壇, 明治大学, 生花, ホテル, イベント, 大学, 大阪, 静岡, 井の頭線