テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が２０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演した。

古閑さんは、２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなどトップアスリートとして活躍。この日はオフの豪快すぎるお金の使い方を明かした。

古閑さんは、月曜日のみ完全オフになることが多かったために「（前日の）日曜日の夜にしっかり飲むことが多かったんですけど。この日に全部、発散したいんですよ。だから（一晩で）２、３００万円は平気で使った」と明かし、スタジオを騒然とさせた。

飲み会のレギュラーメンバーは、マネジャーを務めていた幼なじみと知人女性の３人だったというが、近藤が「３人で３００万ですか！」と驚くと、古閑さんは「なんか（同席者が）増えるから。途中から。あとは知らない人も入ってくるから」と話した。

古閑さんは「あの当時の私。お金持ってる２２（歳）とか２３とか、もう楽しくてしょうがなくて。で、ちょっと古閑美保も優勝したりしてたから、みんなに持て囃されたから。もう楽しくてしょうがなかったです」と述懐。

近藤が「よく大御所の芸能人さんとか、飲み会で『もう、店全部払っちゃうよ！』みたいなの聞いたことあるんですけど」と話すと、古閑さんは「やってた…。やってた。『私が、ここ全部払う！』って帰ってたもん。人に払われるのが嫌なプライドがあったんですよ…」と振り返った。

古閑さんは「でも、それは本当に注意されて。やらなくなりましたけど。親にも怒られたし、友達にも怒られたし、当時の彼氏にも怒られたし。みんなに怒られた。『勝新太郎さんじゃないんだから！』って」と苦笑。名優として知られ豪快な人柄でも愛された昭和の大スター・勝新太郎さんの名を挙げて、笑わせていた。