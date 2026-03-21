「荷物事故もないくらい丁寧な運転される方」トラック運転手の運送会社へ家宅捜索　新名神高速で大型トラック追突し、子供3人含む6人死亡

20日、三重・亀山市の新名神高速で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み6人が死亡した事故で、三重県警は21日朝、トラック運転手の運送会社へ家宅捜索に入った。

21日午前9時前、三重県警の捜査員が広島市安芸区にある運送会社に過失運転致死の容疑で家宅捜索に入った。

20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み、あわせて3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡した。

この事故で、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）が逮捕され、容疑を認めている。

運送会社の社長によると、水谷容疑者はこの会社で4年以上ドライバーとして勤務していますが、目立った事故を起こしたことはないということだ。

運送会社の社長：

トラックもこまめにきれいにしてくれるし、荷物事故もないくらい丁寧な運転をされる方だったので、聞いたときには本当にこの人がというような状態。

三重県警は、トラックのドライブレコーダーのデータや勤務記録などを押収し、事故の原因を詳しく調べる方針だ。

（「Live News days」3月21日放送より）