夢が広がる人気SUVミニバンベースの車中泊モデルがスゴい！

2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。

西尾張三菱自動車販売が手がける「MDFエクイップメント」（愛知県一宮市）のブースでは、人気のアウトドアミニバン「デリカ D：5」をベースに、ポップアップルーフなどを装着した車中泊仕様「D：POP（ディーポップ）」が注目を集めていました。

【画像】超カッコいい！ これが“家族4人”寝られる「デリカD：5」車中泊カスタムカーです！ 画像で見る（30枚以上）

多くの来場者が足を止めていた理由は、「訳アリ」「限定4台」「即納可能」「100万円引き!!」という宣伝ポップの効果もあるでしょう。ちなみに取材時では、限定4台のうちの1台がすでに成約済みでした（2026年2月21日時点）。

100万円引きという衝撃価格を実現した理由は、今年1月に名古屋周辺を襲った雹（ひょう）の被害にあります。

そう、突如として降り注いだ雹が、ベース車のボンネットやルーフに“エクボ”のような傷を付けてしまったのです。

とはいえ、D：POPとしての本質的な魅力や機能には影響ナシ。「キャンプとかで使い倒していれば、どちらにせよ多少の傷はつくものだし……」と豪快に笑い飛ばすような人であれば、お買い得そのものです。

また、直近の1月9日、ベース車であるデリカ D：5のマイナーチェンジ版が登場したことも、衝撃価格を後押ししたようです。

ちなみに今回のマイナーチェンジでは、力強さやギア感を高めたエクステリア／新たに8インチカラー液晶ディスプレイを採用したインテリア、「ランサーエボリューション」などに搭載される「S-AWC」の新採用など、全方位にわたる改良が施されています。

そして、D：POP最大の魅力は、油圧ダンパーでラクラク開閉するポップアップルーフになります。

収納時の全高はベース車から120mmアップの1990mm。ベース車に違和感なく溶け込む、美しいフォルムも印象的です。

ポップアップルーフ展開時には、フルオープン／メッシュ地（虫除け）／ネオプレーン地（保温・撥水）という3つの使い方を可能に。また、展示車のようにリアラダー（オプション）を装着しておけば、車外からもアクセス可能です。

その他にも展示車両には、オリジナルベッドキット、180°回転シート（前席）、リチウムイオンサブバッテリー、D：クーラー、マッドフラップといったオプション装備を採用しており、来場者の関心を集めていました。

車内にオリジナルベッドキットを展開すれば、ポップアップルーフと合わせ、家族4人が快適に眠りにつくことができます。

絶景が広がる高原にぽつんとクルマを停め、空に近い“特等席”から天体観測やバードウォッチングを楽しんでみたい……そんな妄想が広がるD：POPでした。