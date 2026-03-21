第3子出産の鈴木あきえ、7歳長男＆5歳長女が新生児の末っ子を抱っこ「小さな兄姉に癒される」「素敵な写真」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの鈴木あきえが3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。第3子を抱っこする長男と長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「素敵」幼い子どもが第3子抱っこする姿公開
鈴木は「最近はとにかく抱っこをしていておくれ状態の末っ子」「抱っこや、肌が何かしら触れてれば どんなにうるさくてもすやすや寝てるのに置くと速攻起きる」とつづり、7歳の長男が2月に生まれたばかりの第3子を抱っこする様子を投稿。「にーさんねーさんに隙間で助けられる母の首肩腰」と記し、5歳の長女が第3子を愛おしそうに抱く姿も披露した。また、「日に日にコリとクマが気になってきているヲトシゴロでございます。笑」と、ユーモアを交じえて疲労を明かした。
この投稿には「小さな兄姉に癒される」「末っ子ちゃん可愛い」「兄姉、有能すぎる」「優しい兄姉」「頑張ってください」「素敵な写真」「見ていて温かい気持ちになる」といった反響が寄せられている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2026年2月にInstagramで第3子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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◆鈴木あきえ、兄姉が新生児の末っ子を抱っこ
鈴木は「最近はとにかく抱っこをしていておくれ状態の末っ子」「抱っこや、肌が何かしら触れてれば どんなにうるさくてもすやすや寝てるのに置くと速攻起きる」とつづり、7歳の長男が2月に生まれたばかりの第3子を抱っこする様子を投稿。「にーさんねーさんに隙間で助けられる母の首肩腰」と記し、5歳の長女が第3子を愛おしそうに抱く姿も披露した。また、「日に日にコリとクマが気になってきているヲトシゴロでございます。笑」と、ユーモアを交じえて疲労を明かした。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿には「小さな兄姉に癒される」「末っ子ちゃん可愛い」「兄姉、有能すぎる」「優しい兄姉」「頑張ってください」「素敵な写真」「見ていて温かい気持ちになる」といった反響が寄せられている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2026年2月にInstagramで第3子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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