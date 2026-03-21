大量生産も簡単！映えておいしい「いちごケーキ」

いちごがおいしい季節に作りたい、見た目も華やかなスイーツってどんなものがあるの？ そんな人におすすめなのが「いちごケーキ」です。赤いいちごと白いクリーム、そして今回は「えっ、どうやって作ったの？」と目を引くロールケーキ生地が映えること間違いなし。大量生産できて、切り分けいらずの配りやすいレシピをご紹介します。

▼ロールケーキ生地の新しい使い方

生地をカットして、クリームといちごをのせるだけ。包丁で等分する手間も少なく、たくさん作れて見た目も華やかです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

事前準備：

・卵を卵黄と卵白に分ける

・薄力粉をふるう

・天板にオーブンシートを敷き、オーブンを180度に予熱する

1.卵白に少量の塩を加え、砂糖の半量を3回ほどに分けて加えながら電動ミキサーで角が立つまでしっかり泡立てる。





2.別のボウルに卵黄と残りの砂糖を入れ、電動ミキサーで白くもったりするまで泡立てる。サラダ油を加え、マヨネーズ状になるまで混ぜ、水とあればバニラオイルを加えて混ぜる。





3.2に振るった薄力粉を2〜3回に分けて加え、ゴムべらでさっくりと混ぜる。

4.3に1のメレンゲを2〜3回に分けて加え、さっくりと混ぜる。





5.天板に流し入れ、180度のオーブンで11〜12分焼く。

6.あら熱をとって9等分に切り、中央に浅く十字の切り目を入れる。





7.切れ目を下にして生クリームを絞り、刻んだいちごをのせ、スポンジの角を寄せてさらに生クリームを絞る。





8.いちごをのせて粉糖を振れば完成。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「ふわふわ生地といちごの相性が抜群」「見た目がかわいくてパーティーにぴったり」など、手軽さと華やかさを絶賛する声がたくさん寄せられています。





ロールケーキなのに巻かない、オーブンで一気に焼いて飾るだけなのに、お店のような映えスイーツが完成します。かわいくて配りやすいケーキは、イベントや家族の特別な時間をさらに楽しくしてくれます。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）