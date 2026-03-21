BABYMONSTERデビュー2周年MDが予約販売開始！96ページのフォトブック、カレンダー、ステッカーなどで構成

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BABYMONSTERのデビュー2周年を記念したMD『BABYMONSTER : ERA II | BABYMONSTER 2nd Anniversary Memory Pack』の予約販売が開始された。

■BABYMONSTERの輝かしいスタートと、これまでMONSTIEZとともに過ごした時間を記念するコンセプトで企画

今回のMDは、BABYMONSTERの輝かしいスタートと、これまでMONSTIEZ（ファン名）とともに過ごした時間を記念するコンセプトで企画。 互いに惹かれ合った瞬間をパーティームードで表現し、メンバーの裏側写真を収めた96ページのフォトブックをはじめ、これまでの思い出を豊かな構成でまとめた。

2026年から2027年まで一緒に楽しめるカレンダーカードセットや2周年パーティー招待状、ヘッドライナーセルフィーフォトカード、メモリーセルフィーフォトカード、インスタントフォト、シールステッカーなどが収められており、ファン垂涎のコレクションアイテムとなる。

『BABYMONSTER : ERA II | BABYMONSTER 2nd Anniversary Memory Pack』は、YGセレクト、Weverse Shop、KTOWN4U、Withmuをはじめとする全国のオンライン・オフライン店舗で、3月25日までの予約販売が行われ、4月27日に順次発売される。

■リリース情報

2025.03.25 ON SALE

Blu-ray『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』

2025.03.25 ON SALE

ALBUM『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』

■【画像】MDの商品画像

■関連リンク

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