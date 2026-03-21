◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節 福島―藤枝（2026年3月21日 とうほう・みんなのスタジアム）

J3福島は21日、ホームでJ2藤枝と対戦し黒星を喫した。4試合連続でベンチ入りしていたFW三浦知良（59）の出番はなかった。

2月7日の開幕戦ではスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年ぶりで、J公式戦はJ2横浜FC時代の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録（58歳11カ月12日）を更新する先発起用で前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えも口にしていた。

第2、3節はベンチ外だったものの第4節からこの日で4試合続けてベンチ入りを果たした。ホーム開幕戦となった8日の長野戦では終盤に途中出場し、自身が持つJ最年長出場記録を59歳10日に更新。短いプレー時間ながら今季初勝利（4―2）に貢献した。

J最年長出場記録更新と、自身がJ2横浜FC時代の17年3月12日にマークした「50歳14日」のJ最年長得点記録の更新は次節29日のホーム・松本戦以降に持ち越しとなった。

なお今季は秋春制への移行に伴う特別大会で、各記録はJ1、J2、J3と別の公式戦として扱う。