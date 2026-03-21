野沢直子、真っ赤に塗り替えた自宅キッチンを公開「お店みたい」「センスピカイチ」「かわいすぎるキッチン」 再婚相手がセルフ塗装
お笑いタレントの野沢直子（62）が21日までに、自身のSNSを更新。再婚相手・トラさんが壁を塗り替えた自宅キッチンを公開した。
【写真】「お店みたい」再婚相手が真っ赤にセルフ塗装した野沢直子の自宅キッチン
野沢は「トラがキッチンの壁、塗り替えて、、、ピンクと赤で、だいぶかわいくなりました!!!!」と新しく生まれ変わった自宅キッチンを披露。「棚の赤い取手もかわいい」とお気に入りポイントを紹介した。
この投稿には、「かわいすぎるキッチン」「毎日がもっと楽しくなりそうな素敵な色合いですね」「気分が上がる」「カフェとかお店みたいです！」「やっぱりセンスピカイチ」「トラさん器用ですね」「本当になんでもできる方ですね すごい素敵」などのコメントが寄せられている。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。24年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り、「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と明かしていた。
【写真】「お店みたい」再婚相手が真っ赤にセルフ塗装した野沢直子の自宅キッチン
野沢は「トラがキッチンの壁、塗り替えて、、、ピンクと赤で、だいぶかわいくなりました!!!!」と新しく生まれ変わった自宅キッチンを披露。「棚の赤い取手もかわいい」とお気に入りポイントを紹介した。
この投稿には、「かわいすぎるキッチン」「毎日がもっと楽しくなりそうな素敵な色合いですね」「気分が上がる」「カフェとかお店みたいです！」「やっぱりセンスピカイチ」「トラさん器用ですね」「本当になんでもできる方ですね すごい素敵」などのコメントが寄せられている。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。24年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り、「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と明かしていた。