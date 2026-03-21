MLBは現地20日、2026年シーズンの開幕投手を発表。日本勢はドジャース・山本由伸投手のみとなりました。

山本投手は2年連続での抜てき。WBC(ワールドベースボールクラシック)に侍ジャパンの一員として参加した山本投手は、現地20日のパドレスとのオープン戦では5回7奪三振無失点と順調な調整ぶりを見せています。

そのほか、昨季サイ・ヤング賞を獲得しWBCにアメリカ代表として参戦したポール・スキーンズ投手(パイレーツ)やタリク・スクバル投手(タイガース)など、そうそうたる顔ぶれがそろっています。

またMLBの発表時は『開幕投手未定』としていたブリュワーズはその後、球団公式Xなどでジェイコブ・ミジオロウスキー投手の起用を明らかに。昨季に怪物新人としてメジャーデビューし、ポストシーズンでも最速167.8キロを記録した豪腕が、村上宗隆選手が加入したホワイトソックスとの開幕戦のマウンドに立ちます。

今季開幕戦は現地25日のジャイアンツ対ヤンキースの一戦でその幕を開けます。

▽MLB開幕カードと開幕投手一覧(MLB20日発表)ジャイアンツ(ローガン・ウェブ)-ヤンキース(マックス・フリード)メッツ(フレディ・ペラルタ)-パイレーツ(ポール・スキーンズ)ブリュワーズ(ジェイコブ・ミジオロウスキー)-ホワイトソックス(シェーン・スミス)カブス(マット・ボイド)-ナショナルズ(ケード・カバリ)オリオールズ(トレーバー・ロジャーズ)-ツインズ(ジョー・ライアン)レッズ(アンドルー・アボット)-レッドソックス(ギャレット・クロシェット)アストロズ(ハンター・ブラウン)-エンゼルス(ホセ・ソリアーノ)パドレス(未定)-タイガース(タリク・スクバル)カージナルス(マシュー・リベラトレ)-レイズ(ドルー・ラスムセン)フィリーズ(クリストフェル・サンチェス)-レンジャーズ(ネーサン・イオバルディ)ドジャース(山本由伸)-ダイヤモンドバックス(ザック・ゲーレン)マリナーズ(ローガン・ギルバート)-ガーディアンズ(タナー・バイビー)ブルージェイズ(ケビン・ガウスマン)-アスレチックス(ルイス・セベリーノ)マーリンズ(サンディ・アルカンタラ)-ロッキーズ(カイル・フリーランド)ブレーブス(クリス・セール)-ロイヤルズ(コール・ラガンズ)