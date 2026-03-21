「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン開始 - 付与率最大4.5%
三井住友銀行と三井住友カードは4月より、「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプランを開始する。
三井住友カード「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン
「クレカ積立」は、2021年に三井住友カードとSBI証券が開始した、クレジットカード決済でVポイントを貯めながら投資信託の積立ができるサービス。NISA口座での取引や、証券口座への入金の手間なく継続投資が行える利便性の高さ、積立金額に対してVポイントがたまる利得性などが支持されている。
今回のプランでは、2026年4月10日積立設定締切分(5月買付分)より、クレカ積立とOliveを一緒に利用するユーザーのクレカ積立ポイント付与率が最大+0.5%上乗せされる。円普通預金残高に応じた、クレカ積立ポイント付与サービスは国内初。
三井住友カード「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン
本プランを適用するカードは、Oliveフレキシブルペイに限らず、Olive以外の三井住友カード(対象カード)でクレカ積立を利用のユーザーも、Oliveアカウントを契約していれば本特典の対象となる。これまでの付与率と合わせると、投資信託積立額の最大4.5%分のVポイントを獲得することができるという。
三井住友カード「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン
「クレカ積立」は、2021年に三井住友カードとSBI証券が開始した、クレジットカード決済でVポイントを貯めながら投資信託の積立ができるサービス。NISA口座での取引や、証券口座への入金の手間なく継続投資が行える利便性の高さ、積立金額に対してVポイントがたまる利得性などが支持されている。
三井住友カード「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン
本プランを適用するカードは、Oliveフレキシブルペイに限らず、Olive以外の三井住友カード(対象カード)でクレカ積立を利用のユーザーも、Oliveアカウントを契約していれば本特典の対象となる。これまでの付与率と合わせると、投資信託積立額の最大4.5%分のVポイントを獲得することができるという。