お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻・藤本美貴（41）にイラッとすることや、隠し事を明かした。

ロケで船に乗ることになったが、生まれつきの船酔い体質という藤本は乗船せず、庄司がひとりで乗船。普段2人だと聞けないことをスタッフが質問した。

スタッフが「（ミキティに）イラっとすることは？」と聞くと、庄司は「賞味期限切れの調味料が多い」と明かした。「『賞味期限切れてんじゃん！』って言っても、『大丈夫だよ！ なんでイチイチそんなこと言うんだよ』って、持ち前の圧でどうにかしようとするところが…」と打ち明けた。

さらに「ミキティさんに隠し事とかはないんですか？」と聞かれた庄司は「（内緒で）スニーカーを2足ぐらい買いましたね。スニーカー買うとすぐ怒られるんで、ミキティのスケジュールを聞いて、送ってもらう時間を指定できるから、いない時に届くようにして、うそつくしかないんですよ、もう」と苦笑しながら話した。

するとスタジオでVTRを見ていた藤本は「サイズ感でわかるもん、スニーカーだなって」と明かした。