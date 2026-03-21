ゴールデンボンバー喜矢武豊（41）が21日、都内で、主演するゲキ×シネ「紅鬼物語」公開記念舞台あいさつに出席した。

同作は25年、「劇団☆新感線」が劇団45周年興行として上演した舞台を、映画間のスクリーンで楽しめる作品として映像化。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を描く。元宝塚歌劇団花組トップの女優柚香光（34）が主演し、喜矢武は鬼の腕を切り落とすほどの剣の腕を持つ坂上金之助を演じている。

同劇団のフル出演は初めて。共演する早乙女友貴（29）とは別の劇団でも共演経験があるが、「昔はつんけんしていたけど、結構細かいところまで教えてくれて助かった」と感謝を示した。

同作の冒頭、早乙女演じる鬼、栃ノ木の片腕を切り落とす。「冒頭で腕をぶった切りましたので、もう早乙女の時代ではない。時代は喜矢武です！」と宣言した。

同劇団では演出担当のいのうえひでのり氏が、全ての役を自ら演じて見せるという。そのいのうえ氏が「毎回100点を出してくる」とし、自らが「いざやるとシーンでつらってなる！」と明かした。「絶妙な間とか、声の出し方とか…。あれは越えられない」と称賛した。

会場に「面白いと思ったら週1回は見にきて、SNSでどんどん拡散してください」と呼びかけると、「これからは皆さんお仕事です」と協力を依頼した。