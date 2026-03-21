自転車の青切符導入「不安」が8割 - 理由は?
oneは3月18日、「自転車交通ルールに関する意識・実態調査」の結果を発表した。同調査は3月11日〜13日、全国の16歳以上の男女で週3日以上自転車を利用する1,000人を対象に、インターネットで実施した。
Q2. あなたは普段、自転車の交通ルールや安全な乗り方について知る機会がありますか
○「良くないと思いながらもつい違反」が4割超
自転車の交通ルールを学ぶ機会が「ない」と答えた人は50.4%だった。特に年代が上がるほどその傾向は顕著で、10代・20代の68.0%が「機会がある」と回答したのに対し、50代・60代以上では6割超が「ない」と回答している。
「いかなる時もルールを遵守する」と答えた人は48.4%にとどまり、41.9%が「良くないと思いながらもつい違反してしまう」と回答した。年代別に見ると、特に40代・50代の「つい違反」率は半数前後に達している。
Q3. 自転車の交通違反についてあなたの考え・行動に最も近いものをお答えください
違反の理由として最も多いのは「急いでいる時」(53.0%)だった。年代別に見ると、60代以上では「他の通行者がいない時」(58.2%)が、他の年代と比べて高かった。
「青切符」制度への認知について調べると、制度自体の認知度は83.0%と高いものの、対象となる違反の認知率は各項目6割〜8割弱だった。また、詳細な内容については正しく理解していないことがわかった。
2026年4月1日から自転車の道路交通法違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されることを知っていましたか
正しい適用年齢である「16歳以上」を把握していたのはわずか23.1%にとどまった。「ながら運転」(78.4%)や「信号無視」(77.8%)の認知度は高いが、重大な刑事罰対象で、「赤切符」対象の「酒気帯び・酒酔い運転」を、青切符の対象と誤認している人は7割超だった。
2026年4月1日から「青切符」(反則金)の対象となり得る行為としてあてはまると思うものをお答えください
青切符導入に対し、8割近くの人が何らかの不安を感じていると回答した。不安要素について聞くと、最も多い回答は「取り締まり基準が不透明」(45.3%)で、「反則金の金額がわからない」(34.8%)、「何が違反なのかを知る機会がない」(33.6%)、「反則金対象となる違反がわからない」(33.2%)と続いた。
「青切符」(反則金)が導入されることについて、あなたが不安に思うことをお答えください
自由回答では、「車道走行の恐怖」や「自転車専用レーンの未整備」といったインフラへの不満、「歩道走行は一律禁止」といったルールの誤認もあった。取り締まりを強化する前に、道路環境の整備や正しいルールの周知を求める声もあがっている。
「青切符」導入で、自身の自転車の安全運転や交通ルールに対する意識が高まると思うか尋ねると、41.1%が「そう思う」、44.1%が「ややそう思う」と回答した。合わせると85.2%が、「青切符」導入で交通安全意識が高まると答えている。
自転車の道路交通法違反に対し「青切符」(反則金)が導入されることで、あなたの自転車の安全運転や交通ルールに対する意識は高まると思いますか
Q2. あなたは普段、自転車の交通ルールや安全な乗り方について知る機会がありますか
○「良くないと思いながらもつい違反」が4割超
自転車の交通ルールを学ぶ機会が「ない」と答えた人は50.4%だった。特に年代が上がるほどその傾向は顕著で、10代・20代の68.0%が「機会がある」と回答したのに対し、50代・60代以上では6割超が「ない」と回答している。
Q3. 自転車の交通違反についてあなたの考え・行動に最も近いものをお答えください
違反の理由として最も多いのは「急いでいる時」(53.0%)だった。年代別に見ると、60代以上では「他の通行者がいない時」(58.2%)が、他の年代と比べて高かった。
「青切符」制度への認知について調べると、制度自体の認知度は83.0%と高いものの、対象となる違反の認知率は各項目6割〜8割弱だった。また、詳細な内容については正しく理解していないことがわかった。
2026年4月1日から自転車の道路交通法違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されることを知っていましたか
正しい適用年齢である「16歳以上」を把握していたのはわずか23.1%にとどまった。「ながら運転」(78.4%)や「信号無視」(77.8%)の認知度は高いが、重大な刑事罰対象で、「赤切符」対象の「酒気帯び・酒酔い運転」を、青切符の対象と誤認している人は7割超だった。
2026年4月1日から「青切符」(反則金)の対象となり得る行為としてあてはまると思うものをお答えください
青切符導入に対し、8割近くの人が何らかの不安を感じていると回答した。不安要素について聞くと、最も多い回答は「取り締まり基準が不透明」(45.3%)で、「反則金の金額がわからない」(34.8%)、「何が違反なのかを知る機会がない」(33.6%)、「反則金対象となる違反がわからない」(33.2%)と続いた。
「青切符」(反則金)が導入されることについて、あなたが不安に思うことをお答えください
自由回答では、「車道走行の恐怖」や「自転車専用レーンの未整備」といったインフラへの不満、「歩道走行は一律禁止」といったルールの誤認もあった。取り締まりを強化する前に、道路環境の整備や正しいルールの周知を求める声もあがっている。
「青切符」導入で、自身の自転車の安全運転や交通ルールに対する意識が高まると思うか尋ねると、41.1%が「そう思う」、44.1%が「ややそう思う」と回答した。合わせると85.2%が、「青切符」導入で交通安全意識が高まると答えている。
自転車の道路交通法違反に対し「青切符」(反則金)が導入されることで、あなたの自転車の安全運転や交通ルールに対する意識は高まると思いますか