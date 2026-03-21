数ヶ月前まで保護猫だった新人猫。お家にも段々慣れてきて…先輩猫にグイグイ甘える『空気が読めない』姿が可愛すぎると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で17.1万回以上の表示数を誇り「表情だけでめっちゃ伝わりました～」などの声が寄せられています。

【写真：『先輩猫』が好きすぎて全力で甘えた結果→表情が……対照的な『2匹の様子』】

距離感を間違えた後輩猫

Xアカウント「moka」に投稿されたのは、『距離感』を間違えた新人猫『ポンズちゃん』と、完全に巻き込まれた先輩猫『ハナ子』ちゃんのやり取りです。この日、先輩猫ハナ子ちゃんのもとへポンズちゃんがやってきたといいます。

いつも絡まれているハナ子ちゃんはきっと警戒したことでしょう。そんなことはお構いなし！ポンズちゃんは、ハナ子ちゃんにピターっとくっついたとか。顔を上げ舌をペロッと出してご機嫌なポンズちゃん。

限界近いにゃ…

一方…一点を見つめ、真顔でジッと固まるハナ子ちゃん。これは我慢の限界なのかもしれません。しかし、ポンズちゃんは…まったく気付いてない！そんな２匹のギャップが凄すぎて笑いが止まりません。

うざいにゃ～

コメント欄には、その後の２匹の様子も…！愛が止まらず乗りかかるポンズちゃんと、完全に表情が崩壊したハナ子ちゃん…。ハナ子ちゃんはきっと優しい先輩なのでしょう。

数ヶ月前まで保護猫だったポンズちゃん。お家に来た当初は人馴れゼロだったようですが、今ではお膝の上でゴロゴロできるまでになりました！これから、先輩への距離感も学んでいくポンズちゃんなのでした。

投稿には、「ポンズちゃんテヘペロしてる！ハナちゃんほんとうざそうにしてるのまた可愛い」「ポンズちゃん、ハナ子ちゃんの事が大好きなんですね」といったコメントとともに、いいね件数は1.6万件を記録し注目を集めています。

この他にも、Xアカウント「moka」には、ハナ子ちゃんとポンズちゃん、そしてもう１匹の先輩猫ソラくんの楽しい日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「moka」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。