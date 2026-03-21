猫が「家具の中や下」に隠れたがる理由や心理

1.死角がないから落ち着ける

家具の下は「天井」と「壁」に守られ、どこからも襲われない安心感があります。外敵を気にせず情報を遮断できるため、大きな音や来客に驚いたときでも、ここに潜り込むことで高ぶった神経を鎮め、冷静さを取り戻せるのです。

2.狭いから安心できる

猫は、自分の体に何かがぴったりと触れている状態を好みます。家具の狭い隙間に入ると、全身が何かに包まれているような感覚になり、それが大きな安心感につながります。この密着感が心理的な安らぎを与えてくれるため「安心したい」という心の欲求を満たしているのです。

3.暗がりが落ち着く

猫の目はわずかな光でも物が見えるため、家具の下のような暗がりは、眩しい照明を避けられる最高の個室になります。誰の視線も気にせず一人になれる場所で、家庭内の賑やかさから離れて、心身のバランスを保とうとしているのです。

4.拠点になるから

家具の下は、自分が隠れながら外の様子をじっと観察できる場所です。ここを拠点にすることで、おもちゃや同居動物の動きを「待ち伏せ」して狙うことができ、狩猟本能を刺激する格好の遊び場にもなります。このとき、猫の心は非常に興奮しており、集中力が研ぎ澄まされています。

5.体の回復に専念できる

体に痛みや違和感があるとき、猫は本能的に「弱った姿を誰にも見せてはいけない」という強い警戒心を抱きます。棚の奥深くに閉じこもるのは、誰の助けも借りず、全神経を自分の治癒力に集中させて回復を待とうとする、切実な心理状態です。

家具の中や下に隠れる猫のためにできること

無理に引っ張り出さない

家具の下から無理に出そうとすると、猫はそこを「安全な場所ではない」と感じ、飼い主さんに対しても不信感を抱くようになります。命に関わる緊急時でない限り、自分から出てくるまでそっと見守るのが、信頼関係を築く近道です。

隠れ場所の安全を確保する

猫が好む場所はこまめに掃除し、誤飲の恐れがある小物や、かじると危険なコード類などは取り除いておきましょう。また、引き出しや扉のある家具は、気づかずに閉じ込めたり指を挟んだりする危険があります。猫が入り込んでいないか、開閉の際は必ず確認するようにしましょう。

体調に異変がないか、静かに観察する

「隠れている理由」が、単なるリラックスや遊びなのか、それとも体調不良なのかを見極める必要があります。長時間出てこない、食欲がない、呼吸が荒いといった様子があれば、無理に触らず、まずは動物病院に相談しましょう。

まとめ

猫が家具に隠れるのは、心身を整えるための大切な自衛手段です。そこは猫にとっての「安心できる個室」であり、健やかに過ごすために欠かせない場所でもあります。

そっと見守ることは、猫のペースを尊重する立派な愛情表現です。愛猫が自分から歩み寄ってくるその時まで、静かに待ってあげましょう。