◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（７２）が６日に東京・大田区総合体育館で行われた新日本プロレス５４周年「旗揚げ記念日」に、唯一の旗揚げメンバーとして帰還した。１月４日デビューの東京五輪柔道金メダルのウルフアロンらと１０人タッグに出場。驚異的な肉体を披露した。

藤波が「全身の筋肉を鍛えるにはこれが一番」と明かすのが「コシティ」を使ったトレーニングだ。野球のバットを太くしたような木製の器具で、“プロレスの神様”と呼ばれたカール・ゴッチさんが１９７２年３月の旗揚げまもない新日本で若手選手を指導していた時に用いた。両腕でコシティを振り回すことで全身の筋肉、体幹が強化されるという。

現在、コシティは市販されていないが、藤波が出版した「マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり」（ホーム社、２３１０円）では、コシティを一般人にも応用できるように「ペットボトル」を使ったトレーニングを提唱している。

「ペットボトルのサイズはどれでも構いません。できれば中に水を入れて重さを感じながら回してほしい」と伝え「大きく肩を回すから肩こり予防にもなります」と言う。今年５月にデビュー５５周年を迎えるマッチョドラゴン。７２歳でメインイベンターとしてリングで戦える理由は「コシティ」にあった。（プロレス担当・福留 崇広）

◆福留 崇広（ふくとめ・たかひろ） １９９２年入社。デジタル編集部。「さよならムーンサルトプレス 武藤敬司『引退』までの全記録」（徳間文庫）、「テレビはプロレスから始まった 全日本プロレス中継を作ったテレビマンたち」（イーストプレス）などの著書あり。