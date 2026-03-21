◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）

新幕下の東５５枚目・岡田（高田川）が東同６０枚目・相馬（二子山）に首投げで勝利し、４勝３敗で勝ち越しを決めた。

立ち合いでもろ手で当たって突き放し、一気に土俵際まで押し込んだが、相手も粘り、組み止められた。右のまわしを取られ、苦しい展開となったが、下がりながら右を差し、抱え込むように起死回生の首投げ。東海大柔道部出身の２３歳は「柔道で得意な投げがそのまま出ました。（勝ち越し決定に）良かった…」と胸をなで下ろした。

新幕下の今場所は３連勝で勝ち越しに王手をかけたが、そこから３連敗と追い込まれた。それでも３勝３敗となった取組後に「信じて強気に出ます」と誓っていた通り、立ち合いで迷わず当たったことが白星を呼んだ。「自分の形を信じ続けました。良い時も悪い時も今の形しかないので。びびって胸から行かなくて良かった」と実感を込めた。

ただ、来場所以降も幕下で戦っていく上で課題も見えたという。「（三段目以下とは）レベルが違った。技術は足りないのは分かっていたけど、相手が立ち合いを柔軟に変えてくる。柔道と一緒でワンパターンじゃ勝てないと思う。僕も何種類か作ってパターン化していかないと」。新幕下場所で得た貴重な経験を成長につなげる決意を示した。