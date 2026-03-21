◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)

約1週間後に迫った開幕戦に向け、オープン戦最後の登板を果たした山本由伸投手が、試合を振り返りました。

初回は先頭を97.4マイル(約157キロ)で見逃し三振を奪うと、2番・3番からは空振り三振。3者連続三振でスタートさせます。

2回は連打で1アウト1塁2塁のピンチ。さらにバッテリーエラーで2塁3塁となりましたが、2者連続三振でピンチを切り抜けました。

3回も2つ三振を奪い、4回と5回はランナーを許しましたがダブルプレーで無失点としました。

この日は5回7奪三振の無失点の山本投手。試合を振り返り「いろいろ試したいことを試すことができましたし、立ち上がりいい入りができましたし全体的に良かったかなと思います」とコメントしました。

スプリットやカットボール、シンカーなど様々な球種で三振を奪い、「ファーストストライクだったり決め球もそうですけど色々なボールでアウトを取れましたし、ランナーがいる状況でもしっかり落ち着いて投げられたのでそこが良かったかなと思います」と具体的な収穫を話しました。

WBCでは2試合投げ、6回2/3を7奪三振、防御率は2.70。「あれだけ緊張感を持ってマウンドに上がることができたので、そこはまたひとつ段階がグッとあがるきかっけになったと思いますし、すごくいい機会だったと思います」と振り返りました。

山本投手はドジャースの開幕戦の先発としてすでに発表され、日本時間27日、本拠地ドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスと戦います。