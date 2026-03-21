タレントのホラン千秋（37）が20日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会 特別編」（23時15分）に出演。“名言”をイジられた。

今回は新企画の「巷を賑わすフシギな噂」で「2026年問題」をピックアップ。2026年に起こるといわれているうわさを紹介した。

ボードに記されたうわさ話の「○」部分に文字を入れるクイズ形式。ホランが「東京都内の○○が頻繁に○○する」に「水道が頻繁に断水する。ちょうどその時期だから」言った。正解は「電車が頻繁に運休する」。間違ったホランに元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が「自信持って言うのに…。なんか…」と顔をしかめる。

するとホランは「だって、ここには当てはまらなくても私は間違っていないから」。出川哲朗（62）は「名言出ましたね」。長嶋は「新種の解答者だね。ここでは間違っているけど、私は間違っていない」とイジった。

苦笑いするホランを、さらに長嶋が「謙虚さがない女性ってやだな」と言うと、ホランは「謙虚さがない男に言われたくない」と手を広げてオーバーアクションで返した。