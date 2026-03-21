◆オープン戦 中日―ロッテ（２１日・バンテリンドーム）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が５回３安打無失点、６奪三振の好投でオープン戦最後の登板を終えた。

３回まで二塁を踏ませず、４回１死からポランコに中越え二塁打を許した後も動じなかった。ソトをスライダーで空振り三振。寺地をこの日最速タイの１５０キロで投ゴロに打ち取った。５回は２死から一塁・阿部の失策で走者を背負い、木下の捕逸でピンチが拡大。藤原にこの日初めての四球を与えて一、三塁となったが、高部を左飛で切り抜けた。

オープン戦は、４試合の登板で計１６イニング無失点。先発でも１１日のヤクルト戦（バンテリンＤ）に続き、２試合連続で好投した。２月１７日の練習試合・日本ハム戦（名護）も１回無失点だった右腕。すでに内定している１位・中西聖輝投手（青学大）とともにダブル開幕ローテ入りを狙うが、文句なしの結果でアピールを終えた。

さらには、二刀流の活躍もキラリ。先発投手と「９番・ＤＨ」を兼任する“大谷ルール”で出場し、２回の“プロ初打席”で左前適時打を放った。