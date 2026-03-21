雪の積もった青森県青森市のバスターミナルを歩く歩行者＝1月30日撮影/Philip Fong/AFP/Getty Images via CNN Newsource

東京（CNN）トシマ・ヨウコさん（76）にとって、このところの冬の厳しさは一段とこたえる。

年をとったせいかもしれないが、雪の降り方が以前より激しくなったように感じるという。

暖かい季節であれば、トシマさんの故郷の秋田県大仙市は理想の生活場所に思える。緑豊かな公園や長い歴史を誇る神社があり、夏には有名な花火大会に数十万人の観光客が訪れる。

しかし、冬になると様相は一変する。

夏の間は一人暮らしでも問題ないが、冬は雪のせいで非常に難儀するとトシマさんは話す。

この数カ月、気温が氷点下を記録する中、トシマさんの家の玄関先には雪が「山のように」積もったこともあった。どんなに雪かきをしても、またすぐに積もってしまうという。

1日や2日、何もできずに雪に閉じ込められてしまう日もある、とトシマさん。自分の身の安全が心配で、最近は何が起こるか分からないという不安を感じるようになったという。

こうした苦難は確かに過酷ではあるが、実際にはもっとひどい事態になっていた可能性もあった。

この冬、秋田県を含む日本北部を襲った記録的な大雪のため、少なくとも68人が死亡。このうち58人が65歳以上だった。消防庁によると、死者の大半は除雪作業中に亡くなったという。

気象庁によれば、秋田県に隣接する本州最北端の青森県では2月に積雪が1.7メートルに達し、40年ぶりの記録となった。

日本は人口の高齢化を長年の課題として抱えている。これは経済成長を阻害し、公的財政に多大な負担を強いている。

しかしより差し迫った問題として、こうした人口動態の変化により、多くの孤立した高齢者が命にかかわる猛吹雪に自分一人で立ち向かわざるを得ない状況に置かれている。しかもトシマさんが懸念していた通り、気候変動の影響で雪害はますます激しさを増している。

青森県で一人暮らしをするミナトヤ・サトコさん（66）は冬の間、高齢者の除雪支援に派遣された自衛隊に連絡を取ろうとしたが、隊員たちもまた状況に対応しきれていないようだったと振り返る。

通話が混み合っているのかホットラインにかけてもつながらないので、結局自衛隊を頼るのは諦めたという。近くに身内がいるわけでもないため、今は可能な限り自力で何とかしようとしている。

高齢者が地方に残る一方、その子どもたちはより良い就職の機会を求めて大都市へ移り住む。そんな傾向が数十年にわたって続いてきた。2020年の国勢調査によると、雪の多い北部の道や県では年齢の中央値が約50歳で、首都東京よりも5歳高い。

雪が脅威となるのは自宅だけではない。

ミナトヤさんは車が雪に埋もれてしまい、路上で途方に暮れる経験をした。1時間かけて雪をすべて取り除こうとしたが、車の天井には手が届かず、雪の塊が残った。

運転中はその残った雪がフロントガラスに滑り落ちて視界を遮り、危うく交通事故になりかけたという。

年を重ねるにつれ、こうした状況に対処するための体力も気力も失ってしまったと、ミナトヤさんは打ち明ける。

日本北部での降雪自体は全く珍しいものではないが、気候変動や沿岸の海流の温暖化により、天候はますます予測不能になっていると専門家は指摘する。

三重大学で気候学を研究する立花義裕教授はCNNの取材に答え、今年の降雪を爆発になぞらえた。

立花氏によると、気温の上昇により北極から分離した氷山が日本の北岸に向かって移動しており、冷たい霧をもたらしているという。

一方、西岸では風向きの変化に伴い、シベリアからの冷たいジェット気流が周期的に日本を襲っている。

しかし、寒冷な気候だけでは大量の雪が降る保証にはならない。この循環を完成させているのが、温暖化の進む日本の海洋だ。夏の一段の暑さも要因となっている海洋の温暖化に伴い、当該地域には水蒸気が過剰に流れ込む。これが豪雪を引き起こしているという。

将来的にはさらに甚大な降雪が発生すると、立花氏は警告。空気中の豊富な水分によって雪が重く、高密度になるため、屋根の崩壊といった壊滅的な被害がより頻繁に起こる恐れがあるという。

これは、秋田県横手市で同じく一人暮らしをする91歳のササキ・ヒロシさんにとって大きな懸念事項だ。

妻に先立たれたササキさんはここ数カ月の間、東京で働く長女に何度か電話をかけ、この問題を話し合った。結局、父娘は除雪業者に依頼することにした。

しかし、行政が費用の一部を補助してくれるとはいえ、年金生活者にとって業者に支払う料金はやはり高額すぎるのが実情だ。

以前は頻繁に食料品の買い出しに出かけていたササキさんだが、昨冬に転倒して負傷したのをきっかけに、買い出しの頻度は月1回に減らさざるを得なくなった。

本人がCNNに語ったところによれば、滑って転倒したことで脳震盪（のうしんとう）を起こしたという。

今は娘が月に一度実家に戻り、父に付き添って買い物に行っている。そのたびに1カ月分の食料品を買い込むという。

前向きな気持ちを保つため、自分から転倒について冗談を口にすることもあると、ササキさんは語った。

日本大学経済学部の松倉力也教授によると、これらの北部の地域では、65歳以上の3分の1以上が一人暮らしをしているという。

高齢化が進んだ地域では、極端な大雪や猛暑といった異常気象が、単なる不便からその地域での生存そのものを脅かす要因に変化し得ると松倉氏は指摘。一方で自動除雪やオンライン医療といった技術革新が、人々の生活を改善する可能性があるとも付け加えた。

先月の閣議で高市早苗首相は、猛烈さを増す雪害に言及。高齢化が進み、都市部から離れた地域にあるこれらのコミュニティーが甚大な被害を受けていることを認めた。その上で

、先を見据えた積極的な対策を講じることによって、大雪の負担の増大に直面するすべての国民が、一日も早く通常の日常生活に戻れるようにしていくと述べた。

最近トシマさんは肩や脚がすっかり弱くなり、家から出られるだけの雪をかき分けるのが精いっぱいな状況だ。時々、遊びに来た孫が雪かきを手伝ってくれることもある。

しかしそのように恵まれた人ばかりではない。トシマさんの近所には高齢で一人暮らしの人が多い。そうした人々は雪かきを手伝ってくれる人がいないため、日々の生活がとても大変そうだという。

これらのあらゆる難題から、次のような問いが浮上する。「引っ越した方がいいのだろうか？」

現状では難しい決断が必要になるかもしれないと、日大の松倉氏は示唆する。つまり長い目で見た場合、現実的に持続可能なのはどの地域かという判断が求められる可能性がある。そこでは現地での生活をどう支援するかだけでなく、定住そのものが持続可能なのかどうかも問題になるという。

当該の地域に住む多くの高齢者は、何十年も暮らした地元の社会と強く結びついている。そのため住む地域を変え、新しい生活に順応するのは極めて困難だろうと、多くの人々が口にする。

しかし青森県に59年住んでいるミナトヤさんは、あと数年もすれば、雪の降らない地域へ引っ越すしかなくなるかもしれないと話す。理由として、冬場になると救急車などの到着も遅れが予想される点や、高額な除雪費用、暖房費用に言及した。

一方で、同じくらい長く大仙市に暮らすトシマさんは、どちらかと言えば現地に残りたいと考えている。生まれ故郷の地域との間には、切っても切れない絆があるからだ。

どんな場所にもそれぞれの災害があるものだ、とトシマさん。大雪の季節はいずれ過ぎ去る。そうすれば地元にまた穏やかな気候が戻ってくると語った。