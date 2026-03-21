◇プロ野球オープン戦 巨人-楽天(21日、東京ドーム)

巨人のハワード投手が5回無失点の投球をみせました。

昨季までプレーした古巣楽天戦に先発登板。初回は2本の安打などで、2アウト2、3塁のピンチを背負いますが、小郷裕哉選手をアウトコースいっぱいの151キロストレートで見逃し三振。

直後の攻撃ではキャベッジ選手の先頭打者ホームランで援護を受けると、2回は先頭打者に四球を与えますが、後続をきっちり抑えます。

2回の攻撃では1アウト1、2塁で打席が回り、犠打でフライを打ち上げると、打球の行方を見て止まってしまい、併殺に打ち取られます。

それでも右腕はミスを引きずらず。直後のマウンドでは、先頭の中島大輔選手を変化球で三球三振。3者凡退で切り抜けます。

4回は2アウトから安打を浴びますが、ボイト選手をサードゴロ。5回は先頭打者の伊藤光選手をアウトコースのチェンジアップで4つめの三振を奪うと、続く村林一輝選手、中島選手と打ち取り、スコアボードに5イニング「0」を並べました。

ハワード投手は5回85球を投げて、3安打、4奪三振、1四球、無失点の好投。投げ終わったあとはバッテリーを組んだ岸田行倫選手と抱擁をした右腕は、オープン戦3試合9イニングを投げて防御率1.00と開幕へ視界良好です。