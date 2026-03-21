【ファルコンS】ダイヤモンドノットが重賞2勝目

3月21日、中京競馬場で行われた11R・ファルコンステークス（G3・3歳オープン・芝1400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ダイヤモンドノット（牡3・栗東・福永祐一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に8番人気のエイシンディード（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に4番人気のフクチャンショウ（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:19.8（良）。

2番人気で斎藤新騎乗、タガノアラリア（牡3・栗東・西園翔太）は、4着敗退。

【京王杯2歳S】ルメール騎乗 ダイヤモンドノットが重賞初制覇

断然の支持に応える

単勝1.6倍、川田将雅騎乗の1番人気、ダイヤモンドノットが断然の支持に応えた。レースでは先行集団の一角、好位5、6番手で追走し、直線でも力強く抜け出した。後続を寄せつけない完勝で重賞2勝目をマークした。

ダイヤモンドノット 7戦3勝

（牡3・栗東・福永祐一）

父：ブリックスアンドモルタル

母：エンドレスノット

母父：ディープインパクト

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：坂東牧場

【全着順】

1着 ダイヤモンドノット 川田将雅

2着 エイシンディード 川又賢治

3着 フクチャンショウ 横山武史

4着 タガノアラリア 斎藤新

5着 フォーゲル 吉村誠之助

6着 タマモイカロス 小沢大仁

7着 トライアンフパス 国分恭介

8着 マーゴットブロー 横山典弘

9着 ハッピーエンジェル 三浦皇成

10着 タイセイアストロ 杉原誠人

11着 メイクワンズデイ 松若風馬

12着 カフェラバー 舟山瑠泉

13着 アスミル 太宰啓介

14着 テルヴィセクス 団野大成

15着 プリンセスモコ 西塚洸二

16着 プルヴォワール 長岡禎仁

17着 タヤスロレンヌ 江田照男