西野未姫、自宅にプラスで借りた新居公開 理由も説明「賢い選択」「広くて綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】元AKB48でタレントの西野未姫が3月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新しく借りた部屋のルームツアーを公開し、その理由を明かした。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「リフォームでさらに素敵に」新たに借りた新居公開
西野は「家族で話し合って新しい部屋を借りました『お家紹介』」というタイトルで動画を更新。「皆さんにご報告があります」と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と並んで動画をスタートし「いつもの家あるじゃないですか。の、お隣の部屋をお借りしたんです」と、現在借りている部屋の隣の部屋も借りることになったと報告した。
西野は「もしかして夫婦仲が悪いのかなとか思われちゃうかもしれないので、ちょっとちゃんと説明をしたいなと思って」と夫婦別居のためではないときっぱり。元々山本が暮らしていたアパートに西野が同居する形で結婚生活が始まったため、山本から「未姫さんのお荷物がかさばってるの…」という暴露もありつつ「第2子も生まれてもっと物が増える。その前にと思って」と、現在妊娠中の第2子が産まれ手狭になる前にと考えてのことだと説明した。
その後は、リフォームされた新たな部屋を見に行った際の動画を公開。以前から暮らしている現在の部屋に対し、リフォームされた新しい部屋にはトイレに収納が追加されていたり、鏡が最新のタッチ式ライトになっていたりと、2人は感心しきりで、白を基調としたキッチンやまだ家具が置かれていない部屋で夢が広がった様子。現在は長女・にこりちゃんが遊ぶ滑り台だけが置かれており、山本と2人で「どういうふうにここにものを置いてあっちの部屋をスッキリさせるか…」「カーテンは白で…」とイメージを膨らませていた。
この投稿には「隣は最高でしょ」「広くて綺麗」「お隣空いててラッキー」「リフォームでさらに素敵になってる」「夢が広がりますね」「家族が増えるから賢い選択」「夫婦仲良しだから別居とは思わない」「にこりちゃん楽しそう」などと反響を呼んでいる。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「リフォームでさらに素敵に」新たに借りた新居公開
◆西野未姫、新しく借りた部屋披露
西野は「家族で話し合って新しい部屋を借りました『お家紹介』」というタイトルで動画を更新。「皆さんにご報告があります」と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と並んで動画をスタートし「いつもの家あるじゃないですか。の、お隣の部屋をお借りしたんです」と、現在借りている部屋の隣の部屋も借りることになったと報告した。
その後は、リフォームされた新たな部屋を見に行った際の動画を公開。以前から暮らしている現在の部屋に対し、リフォームされた新しい部屋にはトイレに収納が追加されていたり、鏡が最新のタッチ式ライトになっていたりと、2人は感心しきりで、白を基調としたキッチンやまだ家具が置かれていない部屋で夢が広がった様子。現在は長女・にこりちゃんが遊ぶ滑り台だけが置かれており、山本と2人で「どういうふうにここにものを置いてあっちの部屋をスッキリさせるか…」「カーテンは白で…」とイメージを膨らませていた。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「隣は最高でしょ」「広くて綺麗」「お隣空いててラッキー」「リフォームでさらに素敵になってる」「夢が広がりますね」「家族が増えるから賢い選択」「夫婦仲良しだから別居とは思わない」「にこりちゃん楽しそう」などと反響を呼んでいる。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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