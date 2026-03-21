「温かくして…」BTS・SUGA、待望の完全体公演控えファンに愛情のこもったメッセージ

ボーイズグループBTSのメンバーSUGAが、今夜（3月21日）開催される光化門（クァンファムン）公演を控え、ファンに愛情を込めて呼びかけを行った。

3月21日、SUGAはファンコミュニケーションプラットフォームWeverseを通じて、「皆さん、こんにちは。今回のステージをしっかりお見せするために、メンバーと一生懸命準備している」と明かした。

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SUGAは、今回のステージのために尽力しているスタッフへの感謝も忘れなかった。彼は、「裏で苦労してくださっているスタッフの皆さん、安全管理をしてくださっている関係者の皆さんに感謝する」と付け加え、現場スタッフに言及した。

（写真＝BTS公式Instagram）SUGA

特に、会場を訪れるファンのために細やかな配慮を見せた。SUGAは、「我々の公演に来てくださるARMYの皆さんは、当日現場で無理をせず、夜はまだ肌寒いので温かくして来てほしい」として、「会いたい。もうすぐ会いましょう」とメッセージを締めくくった。

なお、3月21日20時、BTSのカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」が、ソウル光化門広場で開催される。同公演はNetflixを通じて、世界中のファンに生中継される予定だ。

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。