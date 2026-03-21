◇プロ野球 オープン戦 広島 7-5 ソフトバンク(21日、みずほPayPayドーム)

ホームラン攻勢に出た広島が、ソフトバンクに逆転勝利しました。

この日の先発は新助っ人・ターノック投手。初回は先頭から2者連続での空振り三振を奪うなど無失点に抑えます。しかし2回にはソフトバンク・海野隆司選手のタイムリーを浴び失点。3回にも犠牲フライと今宮健太選手のタイムリーで2点を失いました。

序盤に3点ビハインドとされた広島。しかし4回から継投策に出たソフトバンクをとらえます。マウンドに迎えた2番手・伊藤優輔投手を前に、小園海斗選手のヒットなどで1アウト1、2塁の好機をつかむと、ファビアン選手の待望の一発。OP戦初の一発となった3ランで同点に追いつきます。さらに6回には4番手・稲川竜汰投手が乱調を見せ2つの四球で2アウト1、2塁の好機。ここでスタメンマスクをかぶった坂倉将吾選手が勝ち越し3ランを放ちました。

その後も7回にはオスナ投手の前に、代打・秋山翔吾選手がソロHR。ソフトバンクの強力打線の追い上げを受けるも、逃げ切って勝利しました。