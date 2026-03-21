アクア シャボン新作「パウダリームスクの香り」登場♡癒し広がる新定番フレグランス

心地よさを大切にする今の時代にぴったりな香りが、「アクア シャボン」から誕生♡約10年ぶりに新たな定番として登場する「パウダリームスクの香り」は、自分らしさにそっと寄り添うやさしいフレグランス。軽やかさと奥行きを兼ね備えた香りで、毎日の気分を穏やかに整えてくれます。新しい季節のはじまりに、自分を満たす“セルフケア時間”を取り入れてみませんか♪

やさしさに包まれる香りの魅力

フレッシュなシトラスから始まり、ホワイトフローラルのやわらかさへと続き、ラストはパウダリーなムスクがやさしく寄り添う「パウダリームスクの香り」。

まるで上質なせっけんを初めて手にした瞬間のような、静かなときめきを感じる香りです。日常に溶け込みながら、ふとした瞬間に自分らしさを思い出させてくれる、そんな存在に♡

TOP：アップル／ベルガモット／レモン

MIDDLE：リリー／マグノリア／ミュゲ

LAST：ムスク／アンバー／ウッディ

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シーンで選べる3つのラインナップ

アクア シャボン パウダリームスクの香り オードトワレ



価格：80mL 3,300円（税込）

軽やかに香る定番タイプ。やさしい香り立ちでどんなシーンにもなじみます。

アクア シャボン ヘアー&ボディミスト パウダリームスクの香り



価格：135mL 1,650円（税込）

ヒアルロン酸(※1)、生*コラーゲン(※2)、加水分解シルク(※3)配合で、髪と肌にうるおいを与えながら香りを楽しめるミスト。消臭(※4)機能付きで日常使いにも◎。

＊生体内で存在する形。

※1 ヒアルロン酸Na(保湿成分) ※2 水溶性コラーゲン(保湿成分) ※3 保湿成分

※4 カキタンニン(収れん剤)、サトウキビエキス(保湿成分) ※5 加水分解アルギン(皮膚コンディショニング剤)

アクア シャボン オードパルファム パウダリームスクの香り



価格：16mL 1,650円（税込）

持続性が高く(※1)、ポーチに収まるミニサイズ。外出先でも香りを楽しみたい方にぴったり。

※1 アクア シャボン オードトワレシリーズと比較

心と環境に寄り添う新しい価値観

「アクア シャボン」は2026年春にリブランディングし、“セルフケアフレグランスブランド”として新たにスタート。

香りの心地よさだけでなく、製造過程での水の排出量削減やFSC認証紙の採用など、環境への配慮も大切にしています。

自分自身を満たす時間が、自然と地球にもやさしい選択につながる。そんな新しい価値観を、日々の香りに取り入れてみてください♪

自分らしさを大切にする香り時間を♡

日々の忙しさの中で、自分の気持ちに目を向ける時間は意外と少ないもの。「パウダリームスクの香り」は、そんな毎日にそっと寄り添い、心をやさしく整えてくれます。

軽やかで上質なせっけんのような香りは、どんなシーンにもなじみながらあなたの魅力を引き立ててくれるはず♡

新しい季節のスタートに、自分だけの“癒しの香り”を見つけてみてはいかがでしょうか。