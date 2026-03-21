「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２１日、みずほペイペイドーム）

広島の新外国人フレディ・ターノック投手は、開幕前最後の登板を５回８安打５奪三振無四球３失点で終えた。

二回、海野に左前適時打を浴びると、三回は連打からピンチをつくり、近藤の中犠飛などで２点を失った。四回以降は立ち直り、五回は３者凡退で斬った。直球の最速は、１５５キロを計測した。バットでは、三回の打席で左前打を放った。

三回までと四回以降では、粘り強さが違った。その要因を「二、三回ではちょっとバタバタした。体の動きというか、その辺りが、ちょっとバラバラだった。自分がちょっと入り込みすぎていたところもあった。でも四、五回は落ち着いて、同じような感じで投げるように努力した。それによって、打者も球を絞りづらくなったと思う」と自己分析した。

開幕２戦目となる２８日・中日戦（マツダ）での先発が濃厚だ。助っ人は「価値のある登板だった。いろんな面で波があった登板だったけど、最後はきっちりと形になったので良かった。これで、自分にとっての開幕までの準備が整ったという感じ」と前を向いた。