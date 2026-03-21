乃木坂46川崎桜、圧倒的“ヒロイン感”放つ 見つめる瞳に惹きつけられる
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第14弾が解禁された。
【写真】話題のかわいすぎるモグモグ顔を見せた川崎桜
今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的「ヒロイン感」を放つカット。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても絵になる背景に、写真集ではさまざまな表情を見せた川崎が収録されている。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦している。また、私服を含む30点近い衣装をまとい、さまざまな表情を見せる川崎の“今”を切り取った一冊だ。
【写真】話題のかわいすぎるモグモグ顔を見せた川崎桜
今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的「ヒロイン感」を放つカット。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても絵になる背景に、写真集ではさまざまな表情を見せた川崎が収録されている。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦している。また、私服を含む30点近い衣装をまとい、さまざまな表情を見せる川崎の“今”を切り取った一冊だ。