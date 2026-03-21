スザンヌ、長男“顔出し”ショット添え小学校卒業を報告「これからもずっと、一番の味方」
タレントのスザンヌ（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告し、思い出ショットを公開した。
【写真】「これからもずっと、一番の味方」スザンヌ＆長男の“顔出し”ショット ※4枚目
「息子の小学校卒業式でした」とつづり、卒業式でのスザンヌとの写真や、ランドセルを背負った長男の姿など、4枚の写真をアップ。
スザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて… ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と振り返り、「コロナ禍で迎えた、6月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、6年 あの頃の息子は、朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら学校へ向かっていました」と入学当初を回想。
「気がつけば、振り返ることなく楽しく夢中で、まっすぐ前を向いて歩くようになっていて。その背中に、ほっとして。成長と、さみしさと、誇らしさを感じました」と長男の成長をつづり、「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後。 小さな手を引いていた日々は、もう戻らないんだと思うと、胸がぎゅっとなります。楽しい日も、嬉しい日も、声をあげて笑った日も、悩んだ日も、悔し涙を流した日も、そのすべてが、かけがえのない宝物です」と感慨を込めた。
続けて「支えてくださった先生方、お友達、関わってくださったすべての皆さまに心から感謝しています」と伝え、「卒業式のあと、家族みんなでぎゅーっと抱きしめました。 少し照れながらも、ちゃんと抱きしめさせてくれてありがとう」と家族の様子を明かした。
最後は「子育ては、長いようで、本当にあっという間。春からは中学生。どんな道を選んでも、その一歩一歩を信じて、これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう」と長男へ愛あふれるメッセージを送り、「すっごくすっごく素敵な卒業式でした 息子からもらったお手紙と動画のプレゼントは、わたしの人生最大のギフトになりました ありがとう」とうれしそうにつづった。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。
【写真】「これからもずっと、一番の味方」スザンヌ＆長男の“顔出し”ショット ※4枚目
「息子の小学校卒業式でした」とつづり、卒業式でのスザンヌとの写真や、ランドセルを背負った長男の姿など、4枚の写真をアップ。
スザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて… ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と振り返り、「コロナ禍で迎えた、6月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、6年 あの頃の息子は、朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら学校へ向かっていました」と入学当初を回想。
続けて「支えてくださった先生方、お友達、関わってくださったすべての皆さまに心から感謝しています」と伝え、「卒業式のあと、家族みんなでぎゅーっと抱きしめました。 少し照れながらも、ちゃんと抱きしめさせてくれてありがとう」と家族の様子を明かした。
最後は「子育ては、長いようで、本当にあっという間。春からは中学生。どんな道を選んでも、その一歩一歩を信じて、これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう」と長男へ愛あふれるメッセージを送り、「すっごくすっごく素敵な卒業式でした 息子からもらったお手紙と動画のプレゼントは、わたしの人生最大のギフトになりました ありがとう」とうれしそうにつづった。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。