2月4日に第1子出産を発表したタレントの岡田結実（25）が21日、自身のインスタグラムを更新。母との2ショットを公開した。

「そういえば卒業シーズンだ 昼からコレサワさんの歌を聴いてうるうる」と書き出した岡田。「お弁当制の学校じゃなかったけど、節目節目やたまに作ってくれる母親の弁当がとても好きだった」とつづって母・祐佳さんとの2ショットプリをアップした。

「頑張る時は頑張って頑張りすぎちゃうあなたが可愛くて 小さい頃からキャラ弁が好きでキャラ弁を作るのは大変なのに毎回キャラクターをきいてくれて そして作り終わったら行ってらっしゃいまで疲れて寝落ちて寝起きで焦って行ってらっしゃいというあなたが面白くて今でも大好き」と回想。「いつからか甘えるのが恥ずかしくなって、甘える立場から甘えられる立場になった気もしていて、そしていま母になってわかる。偉大さも苦労も多分年々思っていくんだろう、思い知らされていくんだろう」と記した。

「でも、甘えられる時に甘えた方がいい。甘えるのが恥ずかしくなる時だって、甘えられなくなる日だっていつか必ずやってくるんだから。親孝行はしたい時にすればいいと先に成人になった私は思います」とコメント。「小さい頃から、嘘はつかない事 愛らしくいる事 ままは絶対あなたの味方だよ。と教えられて生きてきて、大人になった今の私はたまに嘘はつくし話は盛りがちだけど、愛らしくいられるように頑張ってるし大切な事だと実感しているよ。今私は、自分の家族たちに私は何があっても貴方達の味方だよって伝えているよ。本当にありがとう」と感謝を伝えた。

最後に「卒業する皆、大人になる貴方今日くらいはありがとうって言ってみる？笑」として「恥ずかしかったらまたいつかでもいいよね。でも、後悔しそうだったら言ってみたらいいよ。今日という日をみんなが迎えられて本当に良かった。本当に本当にほんとーーに！ご卒業おめでとうございます！！」と添えた。

ファンからは「最高です」「笑顔溢れる結実ちゃん素敵」「結実ちゃんと結実ちゃんママ、かわいぃ」などのコメントが寄せられた。