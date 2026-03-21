大量絶滅と繁栄を繰り返して進化を遂げた生命の歴史を、最新の研究からたどる特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」（読売新聞社など主催）が２０日、名古屋市中区の市科学館で開幕した。

初日は、同展を総合監修した国立科学博物館の矢部淳・進化古生物研究グループ長と市科学館の大路樹生館長の講演会があり、親子連れらが展示の見どころなどを聞いた。

同展は生命が誕生してから４０億年の間に起きた５回の大量絶滅や進化の歴史を紹介。世界初公開の「ステラーダイカイギュウ」や恐竜の化石などが並ぶ。

講演会は「陸と海からみる大絶滅」をテーマに開かれ、矢部さんは「恐竜の絶滅以外の大量絶滅は、大きな火山活動によるものと分かってきている」と説明。「大量絶滅を比較すると、火山活動は時代ごとに違い、生き物の特性などで影響が変わる」と話した。

大路館長は木曽川沿いの岩石（深海の堆積（たいせき）物）を解説。酸素の量で堆積物の色が違い、「大量絶滅が終わって深海に酸素が戻ったことがわかる。東海地方オリジナルの展示を見て」と呼びかけた。名古屋市の小学４年生の男児（１０）は「植物化石から時代や地層を読み取れると知って面白かった」と話した。

同展は６月１４日まで。問い合わせは市科学館（０５２・２０１・４４８６）。